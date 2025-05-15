https://1prime.ru/20250515/lavrov-857600816.html

Лавров назвал Зеленского жалким человеком

Лавров назвал Зеленского жалким человеком - 15.05.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал Зеленского жалким человеком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал Владимира Зеленского как "жалкого человека" в контексте его требования о личном присутствии... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T13:22+0300

2025-05-15T13:22+0300

2025-05-15T13:24+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал Владимира Зеленского как "жалкого человека" в контексте его требования о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Стамбуле."Сначала Зеленский делал заявления, что он требует чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек" - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба, добавив, что эта жалость очевидна для всех, кроме самого главы киевского режима и тех, кто управляет им из-за кулис.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев делает множество противоречивых заявлений.

https://1prime.ru/20250515/zelenskiy-857595038.html

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общество , россия, рф, украина, турция, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков