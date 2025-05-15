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Лавров назвал Зеленского жалким человеком - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Лавров назвал Зеленского жалким человеком
Лавров назвал Зеленского жалким человеком - 15.05.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал Зеленского жалким человеком
Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал Владимира Зеленского как "жалкого человека" в контексте его требования о личном присутствии... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:22+0300
2025-05-15T13:24+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал Владимира Зеленского как "жалкого человека" в контексте его требования о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Стамбуле."Сначала Зеленский делал заявления, что он требует чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек" - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба, добавив, что эта жалость очевидна для всех, кроме самого главы киевского режима и тех, кто управляет им из-за кулис.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев делает множество противоречивых заявлений.
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общество , россия, рф, украина, турция, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
13:22 15.05.2025 (обновлено: 13:24 15.05.2025)
 
Лавров назвал Зеленского жалким человеком

Лавров назвал Зеленского жалким человеком в ответ на его призыв к Путину приехать в Турцию

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Сергей Лавров
#Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал Владимира Зеленского как "жалкого человека" в контексте его требования о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.
"Сначала Зеленский делал заявления, что он требует чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек" - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба, добавив, что эта жалость очевидна для всех, кроме самого главы киевского режима и тех, кто управляет им из-за кулис.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев делает множество противоречивых заявлений.
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ПолитикаОбществоРОССИЯРФУКРАИНАТУРЦИЯВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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