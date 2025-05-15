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Лавров рассказал о планах МИД внедрить искусственный интеллект в дипломатию - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал о планах МИД внедрить искусственный интеллект в дипломатию
Лавров рассказал о планах МИД внедрить искусственный интеллект в дипломатию - 15.05.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о планах МИД внедрить искусственный интеллект в дипломатию
МИД России планирует реформировать департамент международной информационной безопасности с учетом развития технологий искусственного интеллекта, эти технологии... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:40+0300
2025-05-15T13:41+0300
технологии
россия
сергей лавров
мид рф
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. МИД России планирует реформировать департамент международной информационной безопасности с учетом развития технологий искусственного интеллекта, эти технологии применять в дипломатии необходимо, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Это очень важная тема (искусственный интеллект - ред.). В нашем министерстве есть департамент, который занимается информационной безопасностью, кибербезопасностью. Но это уже, чем искусственный интеллект. И мы хотим сейчас этот департамент реформировать, запланировали в течение месяца-полутора специальное заседание коллегии... Это обязательно нужно иметь в виду, потому что он (ИИ) затрагивает и такие судьбоносные вопросы, как вопрос безопасности государства, но и вопрос развития государства", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба. Министр также полагает, что стран-лидеров в продвижении искусственного интеллекта будет несколько, и эти технологии в дипломатии необходимо использовать. Однако он отметил, что никакой ИИ не заменит эрудиции самого дипомата."Говорят, что искусственный интеллект наступает на пятки. Но пятки у дипломата прочные, и уж совсем не ахиллесова пята у нас… Если ты дипломат нормальный, то какой-то искусственный интеллект не заменит твоего собственного естественного интеллекта, естественной интуиции, опыта и эрудиции, конечно же. Эрудиция искусственного интеллекта - она немножко другая, мы с ней сталкивались", - заявил Лавров.Творческие решения, подчеркнул министр, может найти только живой человек с опытом и эрудицией. "Это и есть дипломатия", - добавил Лавров.
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технологии, россия, сергей лавров, мид рф
Технологии, РОССИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ
13:40 15.05.2025 (обновлено: 13:41 15.05.2025)
 
Лавров рассказал о планах МИД внедрить искусственный интеллект в дипломатию

Лавров: МИД планирует реформировать департамент международной информационной безопасности

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. МИД России планирует реформировать департамент международной информационной безопасности с учетом развития технологий искусственного интеллекта, эти технологии применять в дипломатии необходимо, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это очень важная тема (искусственный интеллект - ред.). В нашем министерстве есть департамент, который занимается информационной безопасностью, кибербезопасностью. Но это уже, чем искусственный интеллект. И мы хотим сейчас этот департамент реформировать, запланировали в течение месяца-полутора специальное заседание коллегии... Это обязательно нужно иметь в виду, потому что он (ИИ) затрагивает и такие судьбоносные вопросы, как вопрос безопасности государства, но и вопрос развития государства", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.
Министр также полагает, что стран-лидеров в продвижении искусственного интеллекта будет несколько, и эти технологии в дипломатии необходимо использовать. Однако он отметил, что никакой ИИ не заменит эрудиции самого дипомата.
"Говорят, что искусственный интеллект наступает на пятки. Но пятки у дипломата прочные, и уж совсем не ахиллесова пята у нас… Если ты дипломат нормальный, то какой-то искусственный интеллект не заменит твоего собственного естественного интеллекта, естественной интуиции, опыта и эрудиции, конечно же. Эрудиция искусственного интеллекта - она немножко другая, мы с ней сталкивались", - заявил Лавров.
Творческие решения, подчеркнул министр, может найти только живой человек с опытом и эрудицией. "Это и есть дипломатия", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
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