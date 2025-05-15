https://1prime.ru/20250515/lavrov-857602014.html
Лавров рассказал, почему Зеленский боится ВСУ
Лавров рассказал, почему Зеленский боится ВСУ - 15.05.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, почему Зеленский боится ВСУ
"Самыми опытными" подразделениями ВСУ называются батальоны нацистской идеологии, и Владимир Зеленский их боится. Об этом заявил министр иностранных дел России... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:44+0300
2025-05-15T13:44+0300
2025-05-15T13:44+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. "Самыми опытными" подразделениями ВСУ называются батальоны нацистской идеологии, и Владимир Зеленский их боится. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Самые опытные, как они говорят, боевые подразделения вооруженных сил Украины - это нацистские батальоны. (Запрещенные в России террористические) "Азов"*, "Айдар"*, которые сейчас поднимают голову, и которых очень боится Зеленский", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.*Запрещенная в России террористическая организация.
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общество , россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, всу
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ВСУ
Лавров рассказал, почему Зеленский боится ВСУ
Лавров: Зеленский боится нацистских батальонов, "самых опытных" в ВСУ
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. "Самыми опытными" подразделениями ВСУ называются батальоны нацистской идеологии, и Владимир Зеленский их боится. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Самые опытные, как они говорят, боевые подразделения вооруженных сил Украины - это нацистские батальоны. (Запрещенные в России террористические) "Азов"*, "Айдар"*, которые сейчас поднимают голову, и которых очень боится Зеленский", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Лавров назвал Зеленского жалким человеком