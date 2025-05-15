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Лавров объяснил, почему Россия не может пополнить бюджет ООН - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Лавров объяснил, почему Россия не может пополнить бюджет ООН
Лавров объяснил, почему Россия не может пополнить бюджет ООН - 15.05.2025, ПРАЙМ
Лавров объяснил, почему Россия не может пополнить бюджет ООН
Россия из-за санкций США не может перевести деньги в бюджет ООН, но генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в такой ситуации бездействует, рассказал... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T14:00+0300
2025-05-15T14:00+0300
россия
финансы
сша
сергей лавров
антониу гутерреш
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия из-за санкций США не может перевести деньги в бюджет ООН, но генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в такой ситуации бездействует, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Россия на третьем месте по задолженности и в регулярный бюджет, и в бюджет операций по поддержанию мира. Не потому что мы недисциплинированные, а потому что введенные группой Байдена санкции запрещают и взносы в ООН переводить. И когда я об этом Гутеррешу уже третий год подряд напоминаю, он разводит руками", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба.
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россия, финансы, сша, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
РОССИЯ, Финансы, США, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН
14:00 15.05.2025
 
Лавров объяснил, почему Россия не может пополнить бюджет ООН

Лавров: Россия не может перевести деньги в бюджет ООН из-за санкций США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия из-за санкций США не может перевести деньги в бюджет ООН, но генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в такой ситуации бездействует, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Россия на третьем месте по задолженности и в регулярный бюджет, и в бюджет операций по поддержанию мира. Не потому что мы недисциплинированные, а потому что введенные группой Байдена санкции запрещают и взносы в ООН переводить. И когда я об этом Гутеррешу уже третий год подряд напоминаю, он разводит руками", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
В Госдуме назвали заявления о прямой конфронтации России и США страшилками
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РОССИЯФинансыСШАСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООН
 
 
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