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Лавров объяснил, почему Россия не может пополнить бюджет ООН

Лавров объяснил, почему Россия не может пополнить бюджет ООН - 15.05.2025, ПРАЙМ

Лавров объяснил, почему Россия не может пополнить бюджет ООН

Россия из-за санкций США не может перевести деньги в бюджет ООН, но генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в такой ситуации бездействует, рассказал... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:00+0300

2025-05-15T14:00+0300

2025-05-15T14:00+0300

россия

финансы

сша

сергей лавров

антониу гутерреш

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия из-за санкций США не может перевести деньги в бюджет ООН, но генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в такой ситуации бездействует, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Россия на третьем месте по задолженности и в регулярный бюджет, и в бюджет операций по поддержанию мира. Не потому что мы недисциплинированные, а потому что введенные группой Байдена санкции запрещают и взносы в ООН переводить. И когда я об этом Гутеррешу уже третий год подряд напоминаю, он разводит руками", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба.

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россия, финансы, сша, сергей лавров, антониу гутерреш, оон