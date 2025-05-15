https://1prime.ru/20250515/liviya-857593592.html

МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ливию

МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ливию - 15.05.2025, ПРАЙМ

МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ливию

Сведений о пострадавших или погибших при столкновениях в Ливии россиянах не поступало, гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в страну на фоне... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:42+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Сведений о пострадавших или погибших при столкновениях в Ливии россиянах не поступало, гражданам РФ рекомендовано воздержаться от поездок в страну на фоне обострения обстановки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По сведениям посольства России в Триполи, погибших и пострадавших среди наших соотечественников нет. Рекомендуем российским гражданам избегать поездок на запад Ливии до нормализации там обстановки" - сказала Захарова на брифинге. В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи. В ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны Правительства Национального Единства (ПНЕ) Ливии. По данным врачей, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице тогда погибли шесть человек. В среду ливийская газета Al Wasat написала, что в ночь со вторника на среду в ряде районов Триполи возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны, и министерству обороны ПНЕ - с другой.

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общество , россия, ливия, триполи, рф