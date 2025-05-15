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Медь дешевеет перед публикацией экономической статистики США

Медь дешевеет перед публикацией экономической статистики США - 15.05.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет перед публикацией экономической статистики США

Стоимость меди в четверг снижается перед публикацией экономической статистики США, свидетельствуют данные торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T09:50+0300

2025-05-15T09:50+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг снижается перед публикацией экономической статистики США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.38 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,67%, до 4,6195 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,07%, до 9 606,5 доллара, алюминия - на 1,55%, до 2 528,5 доллара, стоимость цинка - на 2,22%, до 2 765 долларов. В четверг ожидается ряд данных по экономике США. Так, министерство торговли США обнародует данные по розничным продажам. По прогнозам аналитиков, их объем в апреле не изменился к марту. Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране за прошедший месяц. Ожидается, в месячном выражении показатель увеличился на 0,2%. Показатели экономического состояния США могут отразиться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь со стороны держателей других валют.

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