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Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле
Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле
Делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле, заявил глава переговорной делегации России в Стамбуле Владимир Мединский. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:56+0300
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политика
россия
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле, заявил глава переговорной делегации России в Стамбуле Владимир Мединский. "Рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Глава делегации также подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы."Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению", - сказал Мединский.
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россия, стамбул
Политика, РОССИЯ, Стамбул
16:56 15.05.2025 (обновлено: 16:57 15.05.2025)
 
Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле

Мединский: делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле

© POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
© POOL
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле, заявил глава переговорной делегации России в Стамбуле Владимир Мединский.
"Рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава делегации также подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы.
"Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению", - сказал Мединский.
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