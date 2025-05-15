https://1prime.ru/20250515/medinskiy-857611601.html

Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле

Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ

Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле

Делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле, заявил глава переговорной делегации России в Стамбуле Владимир Мединский. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T16:56+0300

2025-05-15T16:56+0300

2025-05-15T16:57+0300

политика

россия

стамбул

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле, заявил глава переговорной делегации России в Стамбуле Владимир Мединский. "Рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Глава делегации также подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы."Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению", - сказал Мединский.

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россия, стамбул