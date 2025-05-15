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Мединский назвал цели переговоров в Стамбуле
Мединский назвал цели переговоров в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
Мединский назвал цели переговоров в Стамбуле
Задача российской делегации на переговорах с представителями Украины в Стамбуле — выйти на установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта. Об... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:48+0300
2025-05-15T17:48+0300
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Задача российской делегации на переговорах с представителями Украины в Стамбуле — выйти на установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта. Об этом сообщил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский."Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента. И она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", — подчеркнул он.По словам Мединского, Москва рассматривает эти переговоры как продолжение прерванного Киевом в 2022 году мирного процесса. Представители России настроены на конструктивный лад и поиск "возможных развязок и точек соприкосновения".Помимо Мединского в состав делегации входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В качестве экспертов в Турцию прибыли первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, переговоры, Мединский
Мединский назвал цели переговоров в Стамбуле
Мединский: задача делегации РФ — долгосрочный мир и устранение причин конфликта
СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Задача российской делегации на переговорах с представителями Украины в Стамбуле — выйти на установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта. Об этом сообщил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский.
"Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента. И она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", — подчеркнул он.
По словам Мединского, Москва рассматривает эти переговоры как продолжение прерванного Киевом в 2022 году мирного процесса. Представители России настроены на конструктивный лад и поиск "возможных развязок и точек соприкосновения".
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Помимо Мединского в состав делегации входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В качестве экспертов в Турцию прибыли первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.