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ФРГ конфискует замороженные активы РФ, если закон это позволит, заявил Мерц
ФРГ конфискует замороженные активы РФ, если закон это позволит, заявил Мерц - 15.05.2025, ПРАЙМ
ФРГ конфискует замороженные активы РФ, если закон это позволит, заявил Мерц
Замороженные российские активы будут конфискованы, если закон позволит это сделать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T19:31+0300
2025-05-15T19:31+0300
2025-05-15T19:31+0300
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ес
замороженные российские активы
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БЕРЛИН, 15 мая - ПРАЙМ. Замороженные российские активы будут конфискованы, если закон позволит это сделать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Если появится возможность использовать эти деньги на чистой правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", - сказал Мерц в интервью немецкому изданию Zeit, комментируя тему конфискации замороженных российских активов. Канцлер уточнил, что в настоящее время германская сторона выясняет этот вопрос. После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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фридрих мерц, германия, россия, euroclear, ес, замороженные российские активы
Фридрих Мерц, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Euroclear, ЕС, замороженные российские активы
ФРГ конфискует замороженные активы РФ, если закон это позволит, заявил Мерц
Мерц: Германия конфискует замороженные активы России, если закон это позволит
БЕРЛИН, 15 мая - ПРАЙМ. Замороженные российские активы будут конфискованы, если закон позволит это сделать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Если появится возможность использовать эти деньги на чистой правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", - сказал Мерц в интервью немецкому изданию Zeit, комментируя тему конфискации замороженных российских активов.
Канцлер уточнил, что в настоящее время германская сторона выясняет этот вопрос.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
"Власти разрешили". У ЕС появились новые планы по замороженным активам РФ
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.