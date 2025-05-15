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Чистый убыток Metro в I полугодии вырос на 25 процентов
Чистый убыток Metro в I полугодии вырос на 25 процентов - 15.05.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток Metro в I полугодии вырос на 25 процентов
Чистый убыток немецкого ритейл-гиганта Metro AG по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличился на 25,4% в годовом... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T20:49+0300
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экономика
бизнес
metro
metro cash & carry
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток немецкого ритейл-гиганта Metro AG по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличился на 25,4% в годовом выражении - до 79 миллионов евро, следует из сообщения компании. Общие продажи группы по итогам первого полугодия при этом увеличились на 4,1% - до 15,631 миллиарда евро. Убыток на акцию по итогам первого полугодия составил 0,22 евро против 0,17 евро год назад. Во втором квартале чистый убыток сократился почти на 20% - до 155 миллионов евро. Выручка при этом увеличилась на 2,3% - до 7,059 миллиарда евро. Убыток на акцию во втором квартале снизился до 0,43 евро с 0,53 евро годом ранее. Продажи Metro AG в России в первом полугодии 2024-2025 финансового года выросли на 3,9% в годовом выражении - до 1,277 миллиарда евро. В национальной валюте продажи Metro AG в стране поднялись на 7,3%, отмечается в релизе. Продажи в РФ во втором квартале текущего фингода увеличились на 7% - до 583 миллионов евро. Рост в национальной валюте составил 6%. Metro AG - группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает более чем в 30 странах, ее штат насчитывает свыше 93 тысяч человек.
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бизнес, metro, metro cash & carry
Экономика, Бизнес, Metro, Metro Cash & Carry
Чистый убыток Metro в I полугодии вырос на 25 процентов
Чистый убыток Metro в I полугодии вырос на 25% - до 79 млн евро
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток немецкого ритейл-гиганта Metro AG по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличился на 25,4% в годовом выражении - до 79 миллионов евро, следует из сообщения компании.
Общие продажи группы по итогам первого полугодия при этом увеличились на 4,1% - до 15,631 миллиарда евро. Убыток на акцию по итогам первого полугодия составил 0,22 евро против 0,17 евро год назад.
Во втором квартале чистый убыток сократился почти на 20% - до 155 миллионов евро. Выручка при этом увеличилась на 2,3% - до 7,059 миллиарда евро. Убыток на акцию во втором квартале снизился до 0,43 евро с 0,53 евро годом ранее.
Продажи Metro AG в России в первом полугодии 2024-2025 финансового года выросли на 3,9% в годовом выражении - до 1,277 миллиарда евро. В национальной валюте продажи Metro AG в стране поднялись на 7,3%, отмечается в релизе. Продажи в РФ во втором квартале текущего фингода увеличились на 7% - до 583 миллионов евро. Рост в национальной валюте составил 6%.
Metro AG - группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает более чем в 30 странах, ее штат насчитывает свыше 93 тысяч человек.
Metro сообщила о чистом убытке за девять месяцев 2023-2024 финансового года