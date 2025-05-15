Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московское метро отметит 90-летие шествием в стиле 1935 года - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250515/metro-857581779.html
Московское метро отметит 90-летие шествием в стиле 1935 года
Московское метро отметит 90-летие шествием в стиле 1935 года - 15.05.2025, ПРАЙМ
Московское метро отметит 90-летие шествием в стиле 1935 года
Масштабную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея Московский метрополитен проведет с 15 по 18 мая, жителей и гостей столицы ждут... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T01:17+0300
2025-05-15T01:17+0300
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857581779.jpg?1747261064
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Масштабную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея Московский метрополитен проведет с 15 по 18 мая, жителей и гостей столицы ждут иммерсивные шоу, экскурсии в старинные вагоны и даже шествие в стиле 1935 года. Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, масштабная историческая реконструкция открытия метрополитена состоится на станции "Сокольники" Сокольнической линии и в сквере Московского Метро 15 мая с 9.00 до 19.00. Горожан ждут иммерсивные представления с участием актеров, тематическая выставка "Тоннель времени", концерт, традиционные угощения и памятные сувениры. У входа на станцию "Сокольники" будет представлен вагон типа Г 1950-х годов. Около 12.00 часов состоится проезд исторического ретропоезда от "Сокольников" до "Парка культуры", а с 18.00 до 18.30 в сквере Московского Метро пройдет шествие "Есть метро!", которое воссоздаст историческое событие, состоявшееся 90 лет назад. Пассажиры на станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии смогут увидеть выставку вагонов метро разных поколений с 15 по 18 мая. В выходные дни, 17 и 18 мая, у москвичей будет возможность посетить вагоны на третьем пути станции: они будут открыты для всех желающих с 08.00 до 20.00. В выставке примут участие четыре ретровагона: вагон типа Д 1950-х годов, уникальный служебный электровоз ВЭКА, вагон УМ5 1940-х годов, который использовался как путеизмеритель, и метровагон Е 1968 года. Также 17 и 18 мая на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии впервые состоится выставка спецтехники метро, которая обычно скрыта от глаз пассажиров. Вагоны можно будет посмотреть с 08.00 до 20.00. Здесь представят пять единиц служебной техники: диагностический поезд "Синергия-2", мотовоз-лаборатория "СМДК-Мтр", самый новый мотовоз, который еще не видели пассажиры, — СТС-270, уникальный кран КМП-65М, а также зумпфовый агрегат. Кроме того, 17 и 18 мая на Кольцевой линии (путь по часовой стрелке) пройдет парад поездов. В нем примут участие восемь составов разных поколений. Они будут курсировать каждые 30 минут: в субботу и воскресенье — с 09.00 до 20.00. В каждом из них можно будет совершить поездку и наглядно проследить эволюцию подвижного состава. Торжественное открытие парада поездов состоится 17 мая около 09.00 в торце станции "Комсомольская" Кольцевой линии.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
01:17 15.05.2025
 
Московское метро отметит 90-летие шествием в стиле 1935 года

Московское метро проведет масштабную программу празднования 90-летия

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Масштабную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея Московский метрополитен проведет с 15 по 18 мая, жителей и гостей столицы ждут иммерсивные шоу, экскурсии в старинные вагоны и даже шествие в стиле 1935 года.
Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, масштабная историческая реконструкция открытия метрополитена состоится на станции "Сокольники" Сокольнической линии и в сквере Московского Метро 15 мая с 9.00 до 19.00. Горожан ждут иммерсивные представления с участием актеров, тематическая выставка "Тоннель времени", концерт, традиционные угощения и памятные сувениры.
У входа на станцию "Сокольники" будет представлен вагон типа Г 1950-х годов. Около 12.00 часов состоится проезд исторического ретропоезда от "Сокольников" до "Парка культуры", а с 18.00 до 18.30 в сквере Московского Метро пройдет шествие "Есть метро!", которое воссоздаст историческое событие, состоявшееся 90 лет назад.
Пассажиры на станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии смогут увидеть выставку вагонов метро разных поколений с 15 по 18 мая. В выходные дни, 17 и 18 мая, у москвичей будет возможность посетить вагоны на третьем пути станции: они будут открыты для всех желающих с 08.00 до 20.00. В выставке примут участие четыре ретровагона: вагон типа Д 1950-х годов, уникальный служебный электровоз ВЭКА, вагон УМ5 1940-х годов, который использовался как путеизмеритель, и метровагон Е 1968 года.
Также 17 и 18 мая на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии впервые состоится выставка спецтехники метро, которая обычно скрыта от глаз пассажиров. Вагоны можно будет посмотреть с 08.00 до 20.00. Здесь представят пять единиц служебной техники: диагностический поезд "Синергия-2", мотовоз-лаборатория "СМДК-Мтр", самый новый мотовоз, который еще не видели пассажиры, — СТС-270, уникальный кран КМП-65М, а также зумпфовый агрегат.
Кроме того, 17 и 18 мая на Кольцевой линии (путь по часовой стрелке) пройдет парад поездов. В нем примут участие восемь составов разных поколений. Они будут курсировать каждые 30 минут: в субботу и воскресенье — с 09.00 до 20.00. В каждом из них можно будет совершить поездку и наглядно проследить эволюцию подвижного состава. Торжественное открытие парада поездов состоится 17 мая около 09.00 в торце станции "Комсомольская" Кольцевой линии.
 
БизнесОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала