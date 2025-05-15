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Московское метро отметит 90-летие шествием в стиле 1935 года

Московское метро отметит 90-летие шествием в стиле 1935 года - 15.05.2025, ПРАЙМ

Московское метро отметит 90-летие шествием в стиле 1935 года

Масштабную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея Московский метрополитен проведет с 15 по 18 мая, жителей и гостей столицы ждут... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T01:17+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Масштабную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея Московский метрополитен проведет с 15 по 18 мая, жителей и гостей столицы ждут иммерсивные шоу, экскурсии в старинные вагоны и даже шествие в стиле 1935 года. Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, масштабная историческая реконструкция открытия метрополитена состоится на станции "Сокольники" Сокольнической линии и в сквере Московского Метро 15 мая с 9.00 до 19.00. Горожан ждут иммерсивные представления с участием актеров, тематическая выставка "Тоннель времени", концерт, традиционные угощения и памятные сувениры. У входа на станцию "Сокольники" будет представлен вагон типа Г 1950-х годов. Около 12.00 часов состоится проезд исторического ретропоезда от "Сокольников" до "Парка культуры", а с 18.00 до 18.30 в сквере Московского Метро пройдет шествие "Есть метро!", которое воссоздаст историческое событие, состоявшееся 90 лет назад. Пассажиры на станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии смогут увидеть выставку вагонов метро разных поколений с 15 по 18 мая. В выходные дни, 17 и 18 мая, у москвичей будет возможность посетить вагоны на третьем пути станции: они будут открыты для всех желающих с 08.00 до 20.00. В выставке примут участие четыре ретровагона: вагон типа Д 1950-х годов, уникальный служебный электровоз ВЭКА, вагон УМ5 1940-х годов, который использовался как путеизмеритель, и метровагон Е 1968 года. Также 17 и 18 мая на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии впервые состоится выставка спецтехники метро, которая обычно скрыта от глаз пассажиров. Вагоны можно будет посмотреть с 08.00 до 20.00. Здесь представят пять единиц служебной техники: диагностический поезд "Синергия-2", мотовоз-лаборатория "СМДК-Мтр", самый новый мотовоз, который еще не видели пассажиры, — СТС-270, уникальный кран КМП-65М, а также зумпфовый агрегат. Кроме того, 17 и 18 мая на Кольцевой линии (путь по часовой стрелке) пройдет парад поездов. В нем примут участие восемь составов разных поколений. Они будут курсировать каждые 30 минут: в субботу и воскресенье — с 09.00 до 20.00. В каждом из них можно будет совершить поездку и наглядно проследить эволюцию подвижного состава. Торжественное открытие парада поездов состоится 17 мая около 09.00 в торце станции "Комсомольская" Кольцевой линии.

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