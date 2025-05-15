https://1prime.ru/20250515/mid-857591320.html

В МИД объяснили смысл переговоров Стамбуле

В МИД объяснили смысл переговоров Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ

В МИД объяснили смысл переговоров Стамбуле

Смысл переговоров по Украине в Стамбуле, которые ранее предложил президент РФ Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта и в выходе на... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T10:59+0300

2025-05-15T10:59+0300

2025-05-15T10:59+0300

политика

россия

рф

украина

турция

владимир путин

мария захарова

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/82335/79/823357948_0:290:3609:2320_1920x0_80_0_0_cb9c06508510ca84d0a8a5faceb96425.jpg

МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Смысл переговоров по Украине в Стамбуле, которые ранее предложил президент РФ Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта и в выходе на установление долгосрочного прочного мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Как подчеркнул российский президент, смысл этих переговоров состоит в том, чтобы, прямая цитата, устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу", - сказала она в ходе брифинга. Захарова также подчеркнула, что российская сторона настроена на серьезные переговоры в Турции."Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезное переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе", - сказала официальный представитель МИД.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://1prime.ru/20250515/smi-857591143.html

рф

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, украина, турция, владимир путин, мария захарова, дмитрий песков