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В МИД объяснили смысл переговоров Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
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В МИД объяснили смысл переговоров Стамбуле
В МИД объяснили смысл переговоров Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
В МИД объяснили смысл переговоров Стамбуле
Смысл переговоров по Украине в Стамбуле, которые ранее предложил президент РФ Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта и в выходе на... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T10:59+0300
2025-05-15T10:59+0300
политика
россия
рф
украина
турция
владимир путин
мария захарова
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Смысл переговоров по Украине в Стамбуле, которые ранее предложил президент РФ Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта и в выходе на установление долгосрочного прочного мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Как подчеркнул российский президент, смысл этих переговоров состоит в том, чтобы, прямая цитата, устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу", - сказала она в ходе брифинга. Захарова также подчеркнула, что российская сторона настроена на серьезные переговоры в Турции."Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезное переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе", - сказала официальный представитель МИД.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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россия, рф, украина, турция, владимир путин, мария захарова, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Мария Захарова, Дмитрий Песков
10:59 15.05.2025
 
В МИД объяснили смысл переговоров Стамбуле

Захарова: смысл переговоров с Украиной заключается в устранении первопричин конфликта

© РИА Новости . Евгения НовоженинаОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Смысл переговоров по Украине в Стамбуле, которые ранее предложил президент РФ Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта и в выходе на установление долгосрочного прочного мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как подчеркнул российский президент, смысл этих переговоров состоит в том, чтобы, прямая цитата, устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова также подчеркнула, что российская сторона настроена на серьезные переговоры в Турции.
"Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезное переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе", - сказала официальный представитель МИД.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
WSJ раскрыла цели Украины на переговорах в Стамбуле
10:56
 
ПолитикаРОССИЯРФУКРАИНАТУРЦИЯВладимир ПутинМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
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