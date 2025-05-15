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Захарова прокомментировала указ Трампа по биобезопасности

Захарова прокомментировала указ Трампа по биобезопасности - 15.05.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала указ Трампа по биобезопасности

Власти в Москве рассматривают усилия США по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, заявила... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:03+0300

2025-05-15T12:03+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Власти в Москве рассматривают усилия США по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Со своей стороны рассматриваем усилия по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, свидетельствующего о корректировке подходов к вопросам биобезопасности, которыми руководствовалась прежняя администрация США", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Официальный представитель МИД добавила, что подписание соответствующего указа фактически означает признание властями в Вашингтоне факта проведения исследований с опасными патогенами в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ. "Вместе с тем объявленных мер недостаточно для снятия российских озабоченностей и претензий в отношении осуществляемой Вашингтоном военно-биологической деятельности за пределами национальной территории. В соответствии с упомянутым указом государственное финансирование биологических исследований за рубежом по линии военного ведомства США и связанных с ним организаций будет продолжено", - уточнила Захарова. Официальный представитель МИД РФ заключила, что указ Трампа по повышению безопасности биологических исследований не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии с американскими стандартами. Таким образом, связанные с указанной деятельностью риски и угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), сохраняются.

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технологии, россия, сша, вашингтон, мария захарова, мид