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Инструмент исламского банкинга недоиспользован, считают в Минфине

Инструмент исламского банкинга недоиспользован, считают в Минфине - 15.05.2025, ПРАЙМ

Инструмент исламского банкинга недоиспользован, считают в Минфине

Инструмент исламского банкинга на сегодняшний день недоиспользован, его потенциал в различных сферах колоссален, полагает директор департамента финансовой... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:46+0300

2025-05-15T11:46+0300

2025-05-15T11:46+0300

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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Инструмент исламского банкинга на сегодняшний день недоиспользован, его потенциал в различных сферах колоссален, полагает директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. "Потенциал для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в других отраслях со странами организации исламского сотрудничества, он колоссальный... Партнерское финансирование, исламский банкинг - это один из инструментов, часть инфраструктуры, которая позволит продолжать выстраивать это сотрудничество, углублять его. Это один из дополнительных инструментов, который на сегодняшний день, на наш взгляд, недоиспользован", - сказал Яковлев на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". Как отметил Яковлев, предстоит задача перейти к практической реализации сотрудничества, используя те механизмы, которые успешно работают в других государствах. В ходе выступления он напомнил, что в России отрасль партнерского финансирования и исламского банкинга регулируется пока в формате эксперимента, который был запущен два года назад. "За этот период, так скажем, первый этап, мы уже смогли обкатать большую часть процесса, сформировать практику регулирования. У нас существенный импульс развития получил розничный сегмент, партнерское финансирование. Поэтому следующим этапом мы видим для себя развитие инструментов партнерского финансирования для бизнеса и прежде всего по линии международного сотрудничества", - сказал Яковлев. Он также отметил, что Минфин совместно с Центральным банком подготовили законопроект, который предполагает продление эксперимента, второго этапа еще на три года, до 2028 года. "Будет расширена линейка инструментов, которые используются в рамках партнерского финансирования исламского банкинга. И в дальнейшем мы планируем переходить к постоянно действующему регулированию", - пояснил он. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября 2023 года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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финансы, россия, казань, минфин