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Минфин подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга - 15.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250515/minfin-857596378.html
Минфин подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга
Минфин подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга - 15.05.2025, ПРАЙМ
Минфин подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга
Минфин РФ подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:21+0300
2025-05-15T12:21+0300
экономика
финансы
банки
казань
татарстан
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Планируется продление эксперимента, сроки обговариваются. "Важно, что в рамках работы нашего экспертного совета мы подготовили совместный план мероприятий. Мы называем это дорожной картой по развитию партнерских финансов, которая предусматривает четыре основных раздела", - сказал Чебесков в рамках KazanForum. По словам Чебескова, первый раздел дорожной карты заключается в повышении финансовой грамотности населения в сфере партнерского финансирования. "Это важный аспект, который тоже важно очень доносить", - отметил он. Второй раздел – это нормативно-правовое регулирование и информационно-консультативная поддержка субъектов партнерского финансирования, то есть тех компаний, которые входят в реестр Банка России. Третий раздел – это подготовка дорожных карт по развитию исламского банкинга на уровне отдельных регионов Российской Федерации. "И четвертое – это расширение международного сотрудничества в сфере партнерского финансирования. Очень важный для нас момент, что мы хотим этот инструментарий не только использовать для наших граждан и для нашего бизнеса, но и использовать это как инструмент международного сотрудничества, взаимных инвестиций", - подытожил Чебесков. По мнению замминистра финансов, партнерское финансирование является очень перспективным направлением. "Мы наблюдаем значительный рост интереса к участию в эксперименте... Для России партнерские финансы представляют особый интерес не только как способ удовлетворить потребности значительной части населения и бизнеса, а также как возможность выстроить международное финансово-инвестиционное сотрудничество со странами исламского мира на понятных и близких культурных принципах", - также отметил статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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финансы, банки, казань, татарстан
Экономика, Финансы, Банки, КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН
12:21 15.05.2025
 
Минфин подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга

Чебесков: Минфин подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкМинистерство финансов РФ.
Министерство финансов РФ. - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Роман Галкин
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Планируется продление эксперимента, сроки обговариваются.
"Важно, что в рамках работы нашего экспертного совета мы подготовили совместный план мероприятий. Мы называем это дорожной картой по развитию партнерских финансов, которая предусматривает четыре основных раздела", - сказал Чебесков в рамках KazanForum.
По словам Чебескова, первый раздел дорожной карты заключается в повышении финансовой грамотности населения в сфере партнерского финансирования. "Это важный аспект, который тоже важно очень доносить", - отметил он.
Второй раздел – это нормативно-правовое регулирование и информационно-консультативная поддержка субъектов партнерского финансирования, то есть тех компаний, которые входят в реестр Банка России. Третий раздел – это подготовка дорожных карт по развитию исламского банкинга на уровне отдельных регионов Российской Федерации.
"И четвертое – это расширение международного сотрудничества в сфере партнерского финансирования. Очень важный для нас момент, что мы хотим этот инструментарий не только использовать для наших граждан и для нашего бизнеса, но и использовать это как инструмент международного сотрудничества, взаимных инвестиций", - подытожил Чебесков. По мнению замминистра финансов, партнерское финансирование является очень перспективным направлением.
"Мы наблюдаем значительный рост интереса к участию в эксперименте... Для России партнерские финансы представляют особый интерес не только как способ удовлетворить потребности значительной части населения и бизнеса, а также как возможность выстроить международное финансово-инвестиционное сотрудничество со странами исламского мира на понятных и близких культурных принципах", - также отметил статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Инструмент исламского банкинга недоиспользован, считают в Минфине
11:46
 
ЭкономикаФинансыБанкиКАЗАНЬТАТАРСТАН
 
 
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