https://1prime.ru/20250515/minfin-857596378.html

Минфин подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга

Минфин подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга - 15.05.2025, ПРАЙМ

Минфин подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга

Минфин РФ подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:21+0300

2025-05-15T12:21+0300

2025-05-15T12:21+0300

экономика

финансы

банки

казань

татарстан

https://cdnn.1prime.ru/img/82241/42/822414272_0:200:2851:1804_1920x0_80_0_0_73cdd633e9fde4f396f8df5bbfd63608.jpg

КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил дорожную карту по развитию исламского банкинга, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Планируется продление эксперимента, сроки обговариваются. "Важно, что в рамках работы нашего экспертного совета мы подготовили совместный план мероприятий. Мы называем это дорожной картой по развитию партнерских финансов, которая предусматривает четыре основных раздела", - сказал Чебесков в рамках KazanForum. По словам Чебескова, первый раздел дорожной карты заключается в повышении финансовой грамотности населения в сфере партнерского финансирования. "Это важный аспект, который тоже важно очень доносить", - отметил он. Второй раздел – это нормативно-правовое регулирование и информационно-консультативная поддержка субъектов партнерского финансирования, то есть тех компаний, которые входят в реестр Банка России. Третий раздел – это подготовка дорожных карт по развитию исламского банкинга на уровне отдельных регионов Российской Федерации. "И четвертое – это расширение международного сотрудничества в сфере партнерского финансирования. Очень важный для нас момент, что мы хотим этот инструментарий не только использовать для наших граждан и для нашего бизнеса, но и использовать это как инструмент международного сотрудничества, взаимных инвестиций", - подытожил Чебесков. По мнению замминистра финансов, партнерское финансирование является очень перспективным направлением. "Мы наблюдаем значительный рост интереса к участию в эксперименте... Для России партнерские финансы представляют особый интерес не только как способ удовлетворить потребности значительной части населения и бизнеса, а также как возможность выстроить международное финансово-инвестиционное сотрудничество со странами исламского мира на понятных и близких культурных принципах", - также отметил статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://1prime.ru/20250515/minfin-857594526.html

казань

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, казань, татарстан