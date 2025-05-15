https://1prime.ru/20250515/minfin-857607561.html

Минфин оценит приемлемые уровни риска инвестиций в акции для НПФ

Минфин оценит приемлемые уровни риска инвестиций в акции для НПФ - 15.05.2025, ПРАЙМ

Минфин оценит приемлемые уровни риска инвестиций в акции для НПФ

Минфин РФ в соответствии с поручением президента оценит приемлемые уровни риска инвестиций в акции для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщил... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T15:37+0300

2025-05-15T15:37+0300

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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ в соответствии с поручением президента оценит приемлемые уровни риска инвестиций в акции для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. "Поручение было озвучено буквально на днях. Безусловно, приступим к его реализации. Здесь речь идет, как мы это понимаем, о расширении возможности для пенсионных фондов вкладывать средства, делать это безопасно, но при этом давать, возможно, где-то большую доходность своим вкладчикам", - сказал он на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", отвечая на вопрос РИА Новости. "Как к этому подойти, мы пока думаем, но мы воспринимаем это как такую комбинацию: как приемлемый уровень риска, но при этом возможность получения большей доходности на вложенные средства и, возможно, пересборка тех стратегий, которые НПФы могут реализовывать при управлении денежными средствами своих клиентов", - отметил Яковлев. Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами "Деловой России" поручил ЦБ РФ, правительству и своей администрации выработать инструмент, который бы повысил безопасность инвестиций в акции для негосударственных пенсионных фондов, сняв с них часть рисков. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://1prime.ru/20250515/minfin-857596378.html

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финансы, казань