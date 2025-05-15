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Министр экономики ФРГ охарактеризовал торговые переговоры ЕС с США

Министр экономики ФРГ охарактеризовал торговые переговоры ЕС с США - 15.05.2025, ПРАЙМ

Министр экономики ФРГ охарактеризовал торговые переговоры ЕС с США

Европа не хочет торговой войны с США и ведёт переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы, заявила в четверг министр экономики Германии... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T22:20+0300

2025-05-15T22:20+0300

2025-05-15T22:20+0300

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Европа не хочет торговой войны с США и ведёт переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы, заявила в четверг министр экономики Германии Катерина Райхе. "Мы ведём переговоры с позиции экономической силы, с позиции экономического превосходства, но использовать это нужно с осторожностью", - сказала Райхе, чьи слова приводит информационное агентство DPA. По её словам, Европа планирует расширять и укреплять торговые отношения с США. "Мы должны вести переговоры, должны достичь соглашения, потому что от эскалации никто не выиграет", - добавила Райхе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.

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сша, европа, германия, ес, мировая экономика