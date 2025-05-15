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Минпромторг не получал заявок о возвращении иностранных брендов
Минпромторг не получал заявок о возвращении иностранных брендов - 15.05.2025, ПРАЙМ
Минпромторг не получал заявок о возвращении иностранных брендов
Минпромторг России не получал заявок о возвращении в страну от ушедших иностранных компаний и брендов, рассказал журналистам замглавы министерства Роман... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:55+0300
2025-05-15T13:55+0300
2025-05-15T13:55+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минпромторг России не получал заявок о возвращении в страну от ушедших иностранных компаний и брендов, рассказал журналистам замглавы министерства Роман Чекушов. "Возвращение брендов – это должна быть сначала инициатива самих зарубежных компаний, которые владеют этими брендами. В настоящий момент мне неизвестно о том, что какой-либо бренд, либо компания, которой принадлежит бренд, подала в Минпромторг заявку о чем-либо", - заявил он в ходе Mallpic Sochi. По словам Чекушова, предложения по алгоритму возвращения иностранных компаний готовы. Он добавил, что уже сейчас необходимо думать об устойчивом развитии отечественных брендов и компаний, чьи интересы будут ставиться в приоритет.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
Минпромторг не получал заявок о возвращении иностранных брендов
Минпромторг не получал заявок о возвращении в РФ иностранных компаний и брендов
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минпромторг России не получал заявок о возвращении в страну от ушедших иностранных компаний и брендов, рассказал журналистам замглавы министерства Роман Чекушов.
"Возвращение брендов – это должна быть сначала инициатива самих зарубежных компаний, которые владеют этими брендами. В настоящий момент мне неизвестно о том, что какой-либо бренд, либо компания, которой принадлежит бренд, подала в Минпромторг заявку о чем-либо", - заявил он в ходе Mallpic Sochi.
По словам Чекушова, предложения по алгоритму возвращения иностранных компаний готовы. Он добавил, что уже сейчас необходимо думать об устойчивом развитии отечественных брендов и компаний, чьи интересы будут ставиться в приоритет.
В перечне параллельного импорта оставлены только бренды лечебной косметики