Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг не получал заявок о возвращении иностранных брендов - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250515/minpromtorg-857602680.html
Минпромторг не получал заявок о возвращении иностранных брендов
Минпромторг не получал заявок о возвращении иностранных брендов - 15.05.2025, ПРАЙМ
Минпромторг не получал заявок о возвращении иностранных брендов
Минпромторг России не получал заявок о возвращении в страну от ушедших иностранных компаний и брендов, рассказал журналистам замглавы министерства Роман... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:55+0300
2025-05-15T13:55+0300
бизнес
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_fa23c11ce80117650ccd88d158e243d1.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минпромторг России не получал заявок о возвращении в страну от ушедших иностранных компаний и брендов, рассказал журналистам замглавы министерства Роман Чекушов. "Возвращение брендов – это должна быть сначала инициатива самих зарубежных компаний, которые владеют этими брендами. В настоящий момент мне неизвестно о том, что какой-либо бренд, либо компания, которой принадлежит бренд, подала в Минпромторг заявку о чем-либо", - заявил он в ходе Mallpic Sochi. По словам Чекушова, предложения по алгоритму возвращения иностранных компаний готовы. Он добавил, что уже сейчас необходимо думать об устойчивом развитии отечественных брендов и компаний, чьи интересы будут ставиться в приоритет.
https://1prime.ru/20250430/kosmetika-857188590.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_cb3297107449424063ad118e61848a23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
13:55 15.05.2025
 
Минпромторг не получал заявок о возвращении иностранных брендов

Минпромторг не получал заявок о возвращении в РФ иностранных компаний и брендов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минпромторг России не получал заявок о возвращении в страну от ушедших иностранных компаний и брендов, рассказал журналистам замглавы министерства Роман Чекушов.
"Возвращение брендов – это должна быть сначала инициатива самих зарубежных компаний, которые владеют этими брендами. В настоящий момент мне неизвестно о том, что какой-либо бренд, либо компания, которой принадлежит бренд, подала в Минпромторг заявку о чем-либо", - заявил он в ходе Mallpic Sochi.
По словам Чекушова, предложения по алгоритму возвращения иностранных компаний готовы. Он добавил, что уже сейчас необходимо думать об устойчивом развитии отечественных брендов и компаний, чьи интересы будут ставиться в приоритет.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
В перечне параллельного импорта оставлены только бренды лечебной косметики
30 апреля, 18:19
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала