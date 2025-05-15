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Россия нарастила экспорт халяльной продукции на 82%
Россия нарастила экспорт халяльной продукции на 82% - 15.05.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт халяльной продукции на 82%
Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт халяльной продукции на 82%, до 380 миллионов долларов, заявила первый замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T10:41+0300
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт халяльной продукции на 82%, до 380 миллионов долларов, заявила первый замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова."В прошлом году мы поставили халяльной продукции на экспорт на 380 миллионов долларов. Это на 82% выше, чем в 2023 году", - сказала Фастова в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Она отметила, что основными странами для поставок российской халяльной продукции являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран. Кроме того, Россия развивает поставки халяля в Алжир, Кувейт, Иорданию и Египет.На сегодня Россия экспортирует продовольствие в 160 стран мира и в 2024 году поставила другим странам сельскохозяйственной продукции более чем на 43 миллиарда долларов, добавила Фастова. К 2030 году президент РФ поручил увеличить сельхозэкспорт до 55 миллиардов долларов.Основные направления российского экспорта сельскохозяйственной продукции являются зерновые, рыба, бобовые, масло подсолнечное и рапсовое.РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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россия, сельское хозяйство, рф, казань, саудовская аравия, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, РФ, КАЗАНЬ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Минсельхоз
Россия нарастила экспорт халяльной продукции на 82%
Минсельхоз: Россия в 2024 году нарастила экспорт халяльной продукции на 82%
КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт халяльной продукции на 82%, до 380 миллионов долларов, заявила первый замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова.
"В прошлом году мы поставили халяльной продукции на экспорт на 380 миллионов долларов. Это на 82% выше, чем в 2023 году", - сказала Фастова в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Она отметила, что основными странами для поставок российской халяльной продукции являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран. Кроме того, Россия развивает поставки халяля в Алжир, Кувейт, Иорданию и Египет.
На сегодня Россия экспортирует продовольствие в 160 стран мира и в 2024 году поставила другим странам сельскохозяйственной продукции более чем на 43 миллиарда долларов, добавила Фастова. К 2030 году президент РФ поручил увеличить сельхозэкспорт до 55 миллиардов долларов.
Основные направления российского экспорта сельскохозяйственной продукции являются зерновые, рыба, бобовые, масло подсолнечное и рапсовое.
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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