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Мишустин рассказал о программе льготной ипотеки для сотрудников IT-отрасли

Мишустин рассказал о программе льготной ипотеки для сотрудников IT-отрасли - 15.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о программе льготной ипотеки для сотрудников IT-отрасли

Льготной ипотекой для айтишников воспользовались около 84 тысяч человек, на ее реализацию в этом году будет направлено дополнительно 61 миллиард рублей, сообщил | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:20+0300

2025-05-15T14:20+0300

2025-05-15T14:20+0300

экономика

недвижимость

бизнес

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Льготной ипотекой для айтишников воспользовались около 84 тысяч человек, на ее реализацию в этом году будет направлено дополнительно 61 миллиард рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что льготная ипотека для айтишников была запущена по инициативе президента. Она позволяет приобрести квартиру или дом на первичном рынке недвижимости, а также земельный участок для строительства жилья. "Всего с момента старта программы порядка 84 тысяч сотрудников IT-отрасли получили займ по выгодной ставке. В текущем году на такие цели из федерального бюджета было направлено около 59 миллиардов рублей. Сегодня дополнительно выделим почти 61 миллиард", - сказал Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что благодаря продолжению государственного финансирования специалисты IT-компаний и их семьи смогут решить свои жилищные вопросы.

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