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Мишустин рассказал о программе льготной ипотеки для сотрудников IT-отрасли - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о программе льготной ипотеки для сотрудников IT-отрасли
Мишустин рассказал о программе льготной ипотеки для сотрудников IT-отрасли - 15.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о программе льготной ипотеки для сотрудников IT-отрасли
Льготной ипотекой для айтишников воспользовались около 84 тысяч человек, на ее реализацию в этом году будет направлено дополнительно 61 миллиард рублей, сообщил | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T14:20+0300
2025-05-15T14:20+0300
экономика
недвижимость
бизнес
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Льготной ипотекой для айтишников воспользовались около 84 тысяч человек, на ее реализацию в этом году будет направлено дополнительно 61 миллиард рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что льготная ипотека для айтишников была запущена по инициативе президента. Она позволяет приобрести квартиру или дом на первичном рынке недвижимости, а также земельный участок для строительства жилья. "Всего с момента старта программы порядка 84 тысяч сотрудников IT-отрасли получили займ по выгодной ставке. В текущем году на такие цели из федерального бюджета было направлено около 59 миллиардов рублей. Сегодня дополнительно выделим почти 61 миллиард", - сказал Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что благодаря продолжению государственного финансирования специалисты IT-компаний и их семьи смогут решить свои жилищные вопросы.
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недвижимость, бизнес, москва, михаил мишустин
Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Михаил Мишустин
14:20 15.05.2025
 
Мишустин рассказал о программе льготной ипотеки для сотрудников IT-отрасли

Мишустин: льготной ипотекой для айтишников воспользовались около 84 тыс человек

© fotolia.com / peshkova%Ипотека
%Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© fotolia.com / peshkova
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Льготной ипотекой для айтишников воспользовались около 84 тысяч человек, на ее реализацию в этом году будет направлено дополнительно 61 миллиард рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг он напомнил, что льготная ипотека для айтишников была запущена по инициативе президента. Она позволяет приобрести квартиру или дом на первичном рынке недвижимости, а также земельный участок для строительства жилья.
"Всего с момента старта программы порядка 84 тысяч сотрудников IT-отрасли получили займ по выгодной ставке. В текущем году на такие цели из федерального бюджета было направлено около 59 миллиардов рублей. Сегодня дополнительно выделим почти 61 миллиард", - сказал Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что благодаря продолжению государственного финансирования специалисты IT-компаний и их семьи смогут решить свои жилищные вопросы.
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ЭкономикаНедвижимостьБизнесМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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