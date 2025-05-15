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В МВД объяснили, как не попасть в базу дропперов Банка России - 15.05.2025, ПРАЙМ
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В МВД объяснили, как не попасть в базу дропперов Банка России
В МВД объяснили, как не попасть в базу дропперов Банка России - 15.05.2025, ПРАЙМ
В МВД объяснили, как не попасть в базу дропперов Банка России
Чтобы не рисковать попаданием в базу дропперов Банка России, нужно избегать переводов по просьбе незнакомцев, не делиться доступом к онлайн-банку и не... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:24+0300
2025-05-15T16:24+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чтобы не рисковать попаданием в базу дропперов Банка России, нужно избегать переводов по просьбе незнакомцев, не делиться доступом к онлайн-банку и не передавать свою карту третьим лицам, советует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве пояснили, что Банк России формирует базу данных о лицах, причастных к мошенническим операциям (дропперах). В неё попадает информация от банков и правоохранительных органов, которая доступна всем финансовым учреждениям и органам власти. С сегодняшнего дня для включенных в базу граждан вводится ежемесячный лимит на переводы - не более 100 тысяч рублей. Он не распространяется на покупки в магазинах, оплату ЖКХ, услуг маркетплейсов. "Как не попасть в базу дропперов? Не передавайте свою карту третьим лицам. Не совершайте переводы по просьбе незнакомцев. Не делитесь доступом к онлайн-банку. При ошибочном переводе - сразу обратитесь в банк" - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что включение в базу можно обжаловать двумя способами. Можно подать заявление через любой банк, где гражданин является клиентом, его перенаправят в ЦБ в течение суток, или можно направить обращение через интернет-приёмную Банка России, выбрав тему "Информационная безопасность". "В любом случае, гражданин будет обязан подтвердить законность получения средств", - заключили в ведомстве.
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Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, МВД, Банк России
16:24 15.05.2025
 
В МВД объяснили, как не попасть в базу дропперов Банка России

МВД: чтобы не попасть в базу дропперов, нужно избегать переводов по просьбе незнакомцев

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБанковские карты Visa и Mastercard
Банковские карты Visa и Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чтобы не рисковать попаданием в базу дропперов Банка России, нужно избегать переводов по просьбе незнакомцев, не делиться доступом к онлайн-банку и не передавать свою карту третьим лицам, советует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что Банк России формирует базу данных о лицах, причастных к мошенническим операциям (дропперах). В неё попадает информация от банков и правоохранительных органов, которая доступна всем финансовым учреждениям и органам власти. С сегодняшнего дня для включенных в базу граждан вводится ежемесячный лимит на переводы - не более 100 тысяч рублей. Он не распространяется на покупки в магазинах, оплату ЖКХ, услуг маркетплейсов.
"Как не попасть в базу дропперов? Не передавайте свою карту третьим лицам. Не совершайте переводы по просьбе незнакомцев. Не делитесь доступом к онлайн-банку. При ошибочном переводе - сразу обратитесь в банк" - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что включение в базу можно обжаловать двумя способами. Можно подать заявление через любой банк, где гражданин является клиентом, его перенаправят в ЦБ в течение суток, или можно направить обращение через интернет-приёмную Банка России, выбрав тему "Информационная безопасность".
"В любом случае, гражданин будет обязан подтвердить законность получения средств", - заключили в ведомстве.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
В Думу внесли проект о введении уголовной ответственности для дропперов
2 мая, 11:29
 
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