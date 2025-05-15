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Генсек НАТО оценил оборонную промышленность России
Генсек НАТО оценил оборонную промышленность России - 15.05.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО оценил оборонную промышленность России
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны развивать оборонную промышленность на фоне "больших успехов" России в этой области. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T08:53+0300
2025-05-15T08:53+0300
2025-05-15T08:53+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны развивать оборонную промышленность на фоне "больших успехов" России в этой области. "Мы обсудим вопросы оборонно-промышленного производства. Нам нужно производить больше на всей территории НАТО, особенно когда мы смотрим на Россию: они так преуспели в этом, и мы должны победить их в этом вопросе", - сказал Рютте перед неформальным заседанием в Турции глав МИД государств-членов блока, трансляция выступления которого велась на сайте НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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промышленность, россия, рф, брюссель, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато, мид
Политика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Брюссель, Марк Рютте, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, МИД
Генсек НАТО оценил оборонную промышленность России
Рютте: страны НАТО должны развивать оборонную промышленность на фоне успехов России
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны развивать оборонную промышленность на фоне "больших успехов" России в этой области.
"Мы обсудим вопросы оборонно-промышленного производства. Нам нужно производить больше на всей территории НАТО, особенно когда мы смотрим на Россию: они так преуспели в этом, и мы должны победить их в этом вопросе", - сказал Рютте перед неформальным заседанием в Турции глав МИД государств-членов блока, трансляция выступления которого велась на сайте НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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