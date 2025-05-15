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Выдача потребительских кредитов в России сократилась на 56,7%

Выдача потребительских кредитов в России сократилась на 56,7% - 15.05.2025, ПРАЙМ

Выдача потребительских кредитов в России сократилась на 56,7%

Количество выданных в России потребительских кредитов в апреле 2025 года сократилось на 56,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 1,21... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:10+0300

2025-05-15T12:10+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Количество выданных в России потребительских кредитов в апреле 2025 года сократилось на 56,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 1,21 миллиона, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в апреле 2025 года составило 1,21 миллиона единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,7% (или в 2,3 раза) (в апреле 2024 года – 2,80 миллиона единиц). При этом по сравнению с предыдущим месяцем выдача потребкредитов в апреле сократилась на 4,3% (в марте 2025 года – 1,27 миллиона единиц)", - говорится в сообщении. При этом по сравнению с мартом 2025 года выдача потребкредитов в апреле сократилась на 4,3%. В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в апреле было отмечено в Москве (84 тысячи единиц), Московской области (71,2 тысячи), Краснодарском крае (50,1 тысячи), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) - 43,6 тысячи единиц, а также в Свердловской области (42,6 тысячи единиц). При этом сильнее всего в годовом выражении число выданных потребкредитов в марте снизилось в Оренбургской (-59,7%) и Саратовской (-59,3%) областях, Ставропольском (-58,8%) и Алтайском (-58,8%) краях, а также в Кемеровской области (-58,6%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за год сократилось на 48,5% и 53,7% соответственно. "Существенное сокращение выдачи потребительских кредитов начиная со второй половины 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов... При этом с декабря темпы кредитования остаются примерно на одном уровне (1,2-1,3 миллиона единиц в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации. В этой связи стоит отметить, что аппетит банков к риску по-прежнему находится на довольно низком уровне", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

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