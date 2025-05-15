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Норвегия планирует увеличить траты на оборону до 3,3% ВВП

Норвегия планирует увеличить траты на оборону до 3,3% ВВП - 15.05.2025, ПРАЙМ

Норвегия планирует увеличить траты на оборону до 3,3% ВВП

Норвегия планирует потратить около 16,5 миллиарда долларов на оборонные расходы в 2025 году, что соответствует 3,3% ВВП, сообщает министерство обороны страны. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T15:38+0300

2025-05-15T15:38+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Норвегия планирует потратить около 16,5 миллиарда долларов на оборонные расходы в 2025 году, что соответствует 3,3% ВВП, сообщает министерство обороны страны. В начале января телерадиокомпания NRK сообщила, что Норвегия планирует достичь уровня расходов на оборону почти в 3% ВВП в начале 2030-х годов. "Согласно выдвинутому правительством проекту пересмотренного национального бюджета, Норвегия потратит приблизительно 172 миллиарда крон (около 16,5 миллиарда долларов - ред.) на оборонные расходы в этом году. Это означает, что Норвегия потратит 3,3% ВВП на оборонные цели в 2025 году", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, правительство хочет обеспечить высокий уровень активности вооруженных сил страны и выполнение ими запланированных операций. Кроме того, как заявил министр, повышение трат на оборону призвано среди прочего покрыть расходы на подорожавшее военное оборудование и услуги. Правительство Норвегии ранее сообщило о планах по увеличению расходов на оборону на 600 миллиардов крон (более 56 миллиардов долларов) в ближайшие 12 лет, до 2036 года, при этом предполагалось, что за это время оборонный бюджет страны увеличится в два раза. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП с нынешних 2%. Ожидается, что новые требования для членов НАТО по расходам на оборону будут согласованы на саммите альянса в Гааге в июне.

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норвегия, сша, дональд трамп, нато, мировая экономика