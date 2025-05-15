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Норвегия завершит передачу Украине истребителей F-16 в 2025 году

Норвегия завершит передачу Украине истребителей F-16 в 2025 году - 15.05.2025, ПРАЙМ

Норвегия завершит передачу Украине истребителей F-16 в 2025 году

Норвегия планирует завершить передачу Украине истребителей F-16 в течение 2025 года, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра обороны страны Торе... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T16:56+0300

2025-05-15T16:56+0300

2025-05-15T16:56+0300

вооружения

украина

норвегия

киев

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нато

мид рф

f-16

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Норвегия планирует завершить передачу Украине истребителей F-16 в течение 2025 года, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра обороны страны Торе Сандвика. В июле 2024 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Начать передачу истребителей планировалось в 2024 году, уточнял политик. "Норвегия завершит поставку Украине самолетов F-16 в течение 2025 года", - сообщает NRK. По данным телерадиокомпании, некоторые из обещанных Осло истребителей уже были переданы Киеву. Сандвик отказался раскрывать точное число переданных F-16, но заметил, что передача проходит по плану. В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов, до 8,1 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250509/norvegiya-857424637.html

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украина, норвегия, киев, сергей лавров, нато, мид рф, f-16