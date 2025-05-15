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Норвегия завершит передачу Украине истребителей F-16 в 2025 году - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Норвегия завершит передачу Украине истребителей F-16 в 2025 году
Норвегия завершит передачу Украине истребителей F-16 в 2025 году - 15.05.2025, ПРАЙМ
Норвегия завершит передачу Украине истребителей F-16 в 2025 году
Норвегия планирует завершить передачу Украине истребителей F-16 в течение 2025 года, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра обороны страны Торе... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:56+0300
2025-05-15T16:56+0300
вооружения
украина
норвегия
киев
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нато
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Норвегия планирует завершить передачу Украине истребителей F-16 в течение 2025 года, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра обороны страны Торе Сандвика. В июле 2024 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Начать передачу истребителей планировалось в 2024 году, уточнял политик. "Норвегия завершит поставку Украине самолетов F-16 в течение 2025 года", - сообщает NRK. По данным телерадиокомпании, некоторые из обещанных Осло истребителей уже были переданы Киеву. Сандвик отказался раскрывать точное число переданных F-16, но заметил, что передача проходит по плану. В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов, до 8,1 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, норвегия, киев, сергей лавров, нато, мид рф, f-16
Вооружения, УКРАИНА, НОРВЕГИЯ, Киев, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, F-16
16:56 15.05.2025
 
Норвегия завершит передачу Украине истребителей F-16 в 2025 году

NRK: Норвегия завершит передачу Украине истребителей F-16 в течение 2025 года

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкАмериканский многоцелевой лёгкий истребитель F-16
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Норвегия планирует завершить передачу Украине истребителей F-16 в течение 2025 года, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра обороны страны Торе Сандвика.
В июле 2024 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Начать передачу истребителей планировалось в 2024 году, уточнял политик.
"Норвегия завершит поставку Украине самолетов F-16 в течение 2025 года", - сообщает NRK.
По данным телерадиокомпании, некоторые из обещанных Осло истребителей уже были переданы Киеву. Сандвик отказался раскрывать точное число переданных F-16, но заметил, что передача проходит по плану.
В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов, до 8,1 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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