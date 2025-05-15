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ОАЭ за 10 лет инвестируют в экономику США $1,4 трлн - 15.05.2025, ПРАЙМ
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ОАЭ за 10 лет инвестируют в экономику США $1,4 трлн
ОАЭ за 10 лет инвестируют в экономику США $1,4 трлн - 15.05.2025, ПРАЙМ
ОАЭ за 10 лет инвестируют в экономику США $1,4 трлн
Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в американскую экономику 1,4 триллиона долларов в ближайшие десять лет, заявил президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T21:31+0300
2025-05-15T21:31+0300
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АБУ-ДАБИ, 15 мая - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в американскую экономику 1,4 триллиона долларов в ближайшие десять лет, заявил президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Есть сильное сотрудничество между нашими странами в интересах развития. Оно получило новый толчок, особенно после того, как вы пришли в Белый Дом, в сферах экономики, энергетики, технологиях, в промышленности. Подтверждением этого является план ОАЭ вложить в эти сферы посредством эмиратских инвестиционных организаций 1,4 триллиона долларов в течение десяти лет", - отметил президент ОАЭ.
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оаэ, сша, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, ОАЭ, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
21:31 15.05.2025
 
ОАЭ за 10 лет инвестируют в экономику США $1,4 трлн

ОАЭ инвестируют в экономику США $1,4 трлн в ближайшие 10 лет

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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АБУ-ДАБИ, 15 мая - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в американскую экономику 1,4 триллиона долларов в ближайшие десять лет, заявил президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Есть сильное сотрудничество между нашими странами в интересах развития. Оно получило новый толчок, особенно после того, как вы пришли в Белый Дом, в сферах экономики, энергетики, технологиях, в промышленности. Подтверждением этого является план ОАЭ вложить в эти сферы посредством эмиратских инвестиционных организаций 1,4 триллиона долларов в течение десяти лет", - отметил президент ОАЭ.
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