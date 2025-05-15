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ОАЭ за 10 лет инвестируют в экономику США $1,4 трлн

ОАЭ за 10 лет инвестируют в экономику США $1,4 трлн - 15.05.2025, ПРАЙМ

ОАЭ за 10 лет инвестируют в экономику США $1,4 трлн

Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в американскую экономику 1,4 триллиона долларов в ближайшие десять лет, заявил президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T21:31+0300

2025-05-15T21:31+0300

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АБУ-ДАБИ, 15 мая - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в американскую экономику 1,4 триллиона долларов в ближайшие десять лет, заявил президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Есть сильное сотрудничество между нашими странами в интересах развития. Оно получило новый толчок, особенно после того, как вы пришли в Белый Дом, в сферах экономики, энергетики, технологиях, в промышленности. Подтверждением этого является план ОАЭ вложить в эти сферы посредством эмиратских инвестиционных организаций 1,4 триллиона долларов в течение десяти лет", - отметил президент ОАЭ.

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