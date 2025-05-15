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Открытие первой очереди Московского метрополитена

Открытие первой очереди Московского метрополитена - 15.05.2025, ПРАЙМ

Открытие первой очереди Московского метрополитена

Девяносто лет назад состоялось открытие первой очереди Московского метрополитена. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T02:02+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Девяносто лет назад состоялось открытие первой очереди Московского метрополитена. Ниже приводится справочная информация. Московский метрополитен (метро) – городская внеуличная железная дорога для массовых скоростных перевозок пассажиров. Он является основой транспортной системы столицы. Первые предложения о сооружении в Москве метро относятся к началу ХХ века. В 1924 году в управлении московских городских дорог и трамвайной сети был создан подотдел по подготовке проекта метрополитена. В 1925-1930 годах сотрудниками подотдела был разработан проект сети метрополитена из четырех диаметральных и одной кольцевой линий. Он был принят за основу в постановлении Пленума ЦК ВКП(б) от 15 июня 1931 года "О строительстве в Москве метрополитена с 1933 года". Подготовительные работы к строительству метро развернулись весной 1932 года. В строительстве приняли участие шахтеры Донбасса, бетонщики Днепростроя, московские комсомольцы. 15 мая 1935 года состоялось открытие первой очереди Московского метрополитена на участках от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры" с ответвлением от станции "Охотный ряд" до станции "Смоленская" общей протяженностью 11,2 километра. 20 марта 1937 года был введен в действие участок второй очереди от станции "Смоленская" до станции "Киевская". 13 марта 1938 года вошел в строй участок от станции "Улица Коминтерна" ("Александровский сад") до станции "Курская", было организовано раздельное движение поездов по двум линиям - Кировско-Фрунзенской (Сокольнической) и Арбатско-Покровской. С момента своего образования метрополитен стал одной из главных строительных площадок Москвы. Строительные работы не прекращались даже в годы Великой Отечественной войны. 18 января 1944 года было завершено сооружение третьей очереди столичной "подземки" – Арбатско-Покровской линии от станции "Курская" до станции "Измайловская" ("Партизанская"). Послевоенное время стало периодом активных работ по строительству и запуску станций Кольцевой линии. 1 января 1950 года был принят в эксплуатацию первый участок от станции "Курская" до станции "Парк культуры". 30 января 1952 года открыт участок от станции "Курская" до станции "Белорусская". 14 марта 1954 года был введен в эксплуатацию участок от станции "Белорусская" до станции "Парк культуры", который позволил замкнуть эту линию. В ноябре 1958 года началось внедрение первых автоматических контрольных пунктов (АКП) на станциях метрополитена. В 1961 году ими были оборудованы все станции. Важное значение имело формирование в 1960-1980-е годы так называемых радиусов (линий, связывающих окраины города с Кольцевой линией): Рижского (1958) и Калужского (1962; объединены в одну линию в 1971 году), Ждановского (1966) и Краснопресненского (1972; объединены в Ждановско-Краснопресненскую, ныне Таганско-Краснопресненскую линию в 1975 году), Калининского (1979), Серпуховского (1983; с 1987 года – Серпуховско-Тимирязевская линия). В течение 1960-2000-х годах одновременно с появлением новых радиусов происходила достройка существующих линий за счет их удлинения на окраинах города. Первая хордовая связка между линиями появилась в 1983 году (участок Горьковско-Замоскворецкой линии, с 1990 участок Замоскворецкой линии, с 1995 года Каховская линия, с 2021 года включена в состав Большой Кольцевой линии). В 1995 году открылась Люблинская, ныне Люблинско-Дмитровская, линия, которая к 1997 году образовала два новых пересадочных узла за пределами Кольцевой линии ("Площадь Ильича" – "Римская" и "Пролетарская" – "Крестьянская Застава"). В 2003 году начала функционировать преимущественно надземная эстакадная Бутовская линия. В 2004 году была создана не связанная с остальной сетью Московская монорельсовая транспортная система, выполнявшая роль хордового транспорта в северо-восточной части города и обеспечивающая до 2016 года подвоз пассажиров к Останкинской башне и зданию Телецентра от станций ВДНХ (Калужско-Рижская линия) и Тимирязевская (Серпуховско-Тимирязевская линия). В 2009 году открылась станция "Мякинино" Арбатско-Покровской линии, которая стала первой станцией метро в Подмосковье. За последние десятилетия метро появилось в Братееве, Очакове-Матвеевском, Солнцеве, Ново-Переделкине, Ховрине, Западном Дегунине, Бескудниковском районе, а также в расположенных за МКАД Новокосине, Выхине-Жулебине, Косине-Ухтомском, Некрасовке и на присоединенных к Москве территориях: в Румянцеве, Саларьеве, Сосенском, Внуковском, Коммунарке и других районах. Благодаря вводу новых станций улучшилась транспортная доступность Орехова-Борисова, Тропарева-Никулина, Раменок, Бутырского, Марфина, Левобережного и других районов. Появилось много пересадок за пределами Кольцевой линии, что позволяет совершать поездки, минуя центр. Новую транспортную эпоху в 2016 году открыло 54-километровое Московское центральное кольцо. Городская железная дорога насчитывает 31 станцию и интегрирована в структуру метрополитена. 1 марта 2023 года полностью открылась для пассажиров Большая кольцевая линия метро. Это крупнейший объект метростроения и самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км, включающая 31 станцию. В декабре 2024 года был открыт участок Троицкой линии метро, включающий станции "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская". Троицкая – 16-я ветка московского метров. Линия длиной более 43 километров с 17 станциями пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" в Даниловском районе до Троицка в Новой Москве и станет самой протяженной за пределами МКАД, Московское метро - самое крупное в Европе по пассажиропотоку и занимает второе место в мире по этому показателю, входит в десятку самых протяженных метрополитенов, а также занимает первые места по интервалам движения поездов, соблюдению графика и билетным решениям. В Московском метро 302 станции (вместе с платформами Московского центрального кольца), 120 из которых были открыты с 2010 года. Благодаря этому число москвичей, которые живут в пешей доступности от станций рельсового каркаса, выросло порядка с 70% в 2010 году более чем до 90% в 2025 году. Ежегодно обновляется подвижной состав Московского метрополитена, средний возраст вагонов составляет 11,9 года – обновлено более 76% парка. С 2017 года в Московский метрополитен поступают только комфортные поезда нового поколения "Москва". В них есть удобные теплые поручни, USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов, электронные тач-панели для построения маршрутов. Во всех поездах метро есть бесплатный Wi-Fi. На сегодняшний день доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 49,6% (данные на март 2025 года). Ежесуточно Московским метро пользуются 7,78 миллиона пассажиров в день (данные на март 2025 года). По итогам 2024 года, годовой пассажиропоток составил 2,4 миллиарда поездок. Метро Москвы - мировой лидер по количеству способов оплаты проезда. Карты "Тройка" есть более чем у 90% пассажиров. Помимо традиционного формата, ее выпускают в форме брелоков, браслетов, колец, жетонов, вкладышей и наклеек. Оплатить проезд также можно банковской картой. Для повышения качества обслуживания пассажиров запущена технология оплаты проезда при помощи бесконтактных банковских карт MasterCard, Visa, МИР и UnionPay (эмитированные банками РФ) и платежных приложений Mir Pay и пр. Для пассажиров московского метро также доступна оплата по биометрии. Действующая в метро Москвы билетная система в 2020 году была признана лучшей в мире. Для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в передвижении в 2013 году был основан Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Специалисты центра бесплатно сопровождают пассажиров по всему маршруту от входа в метро и до выхода, провожают их до поездов, автостанций, объектов социальной сферы, помогают им сориентироваться в метро и городе. Московское метро – не только средство передвижения, но и культурная площадка. Подземка регулярно запускает тематические поезда, здесь выступают музыканты, ставят спектакли, проводят экскурсии, работают выставочные пространства. Московский метрополитен продолжает свое развитие и сегодня. В 2025 году планируется открытие участка Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская" с четырьмя станциями: "ЗИЛ" и "Крымская" с пересадками на МЦК, "Академическая" с пересадкой на Калужско-Рижскую линию и "Вавиловская". А к 2030 году 16-я линия московской подземки прирастет еще шестью станциями: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Продолжается строительство Рублево-Архангельской линии метро. Первые станции планируется открыть в 2026 году. Идет строительство станции "Достоевская" – первой на Кольцевой линии за 70 лет. Завершить работы планируется в 2030 году. Планируется, что в 2028 году будет завершено строительство станции "Гольяново" – новой конечной станции на восточном участке Арбатско-Покровской линии. Начато проектирование будущей Бирюлевской ветки. Планируется, что на линии будет 10 станций. Начальник Московского метрополитена с 23 мая 2017 года – Виктор Козловский.

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