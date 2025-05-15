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Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на идеальную свадьбу

Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на идеальную свадьбу - 15.05.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на идеальную свадьбу

Около трети россиян считают, что оптимальные затраты на проведение идеальной свадьбы - от 1 до 2 миллионов рублей, но в реальности такие средства есть только у... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T06:07+0300

2025-05-15T06:07+0300

2025-05-15T06:07+0300

бизнес

общество

москва

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Около трети россиян считают, что оптимальные затраты на проведение идеальной свадьбы - от 1 до 2 миллионов рублей, но в реальности такие средства есть только у 4%; а больше 2 миллионов готовы отдать только 8%, говорится в исследовании ювелирной сети "585*Золотой" и аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Оптимальным бюджетом на идеальную свадьбу россияне обозначили сумму от 1 до 2 миллионов рублей (36%), однако в реальности такими средствами располагает только 4% опрошенных. Сумму до 500 000 рублей планируют потратить на торжество около четверти россиян (24%), 7% готовы отдать на праздник от 500 000 до 1 000 000 рублей. Состоятельных россиян (тех, кто готов вложиться в свадебную церемонию от 2 миллионов рублей) оказалось только 8%", - сказано в исследовании. Почти 80% россиян считают нормальным брать кредиты на свадьбу или оплачивать товары к свадьбе с помощью сервисов рассрочек (BNPL-сервисы, покупай сейчас плати потом). Предпочтительным инструментом для россиян стали рассрочки - 81% против 10% у кредитов. Только 9% не собираются привлекать заемные средства и покроют расходы на свадьбу за свой счет. Каждый четвертый планирует свадьбу в этом году, а 11% уже определились с датой праздника и ведут активную подготовку к нему. Так, чаще всего в рассрочку планируют покупать образ невесты и обручальные кольца - а образ жениха все респонденты предпочли бы купить за свой счет. Согласно данным "Чек Индекса", средний чек при покупке свадебного платья в апреле 2025 года вырос на 7% в сравнении с апрелем 2024 года и составил 29 510 рублей. Средний чек на мужской костюм на свадьбу вырос на 6% - до 8 340 рублей. Средний чек на обручальное и помолвочное кольцо вырос на 12% - до 14 021 рубля. В общем средний чек на свадебные образы составляет 65 892 рубля, что на 9% дороже, чем в 2024 году. "Из интересного: по мнению россиян самые дорогие статьи бюджета на свадьбу – свадебное платье (54%), аренда площадки для торжества (15%), обручальные кольца (15%) и развлечения для гостей (музыканты, ведущие и так далее - 7%)", - отмечается в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва