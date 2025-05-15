https://1prime.ru/20250515/osmakov-857604280.html

В Минпромторге оценили возможность использования роботов в промышленности

В Минпромторге оценили возможность использования роботов в промышленности - 15.05.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге оценили возможность использования роботов в промышленности

Использование роботов в отраслях промышленности может помочь решить в России вопрос с дефицитом кадров, однако для роботизации необходимо понимать отраслевую... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:34+0300

2025-05-15T14:34+0300

2025-05-15T14:34+0300

технологии

бизнес

россия

казань

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_0:82:3351:1966_1920x0_80_0_0_2580f3aa50c6d213bd3809462181fbfe.jpg

КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Использование роботов в отраслях промышленности может помочь решить в России вопрос с дефицитом кадров, однако для роботизации необходимо понимать отраслевую структуру, такое мнение выразил журналистам первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. "Важно еще понимать, первое, отраслевую структуру. Потому что есть отрасли, которые более роботоемкие, менее роботоемкие, которые легче роботизируются, которые сложнее роботизируются… В целом, да, роботизация – это крайне важная вещь для решения проблемы нехватки рабочих рук, причем она может очень неожиданно сказаться", - ответил Осьмаков на вопрос РИА Новости в кулуарах Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Использование роботов может помочь высвободить дополнительные рабочие руки, добавил он. В настоящее время Минпромторг РФ видит перспективу роботизации ритейла, прежде всего в оптовом звене, складах и так далее. Пока роботизированные системы используются только в передовых компаниях. Он пояснил, что в России много сырьевых отраслей. Так, при сравнении процесса роботизации России с другими странами, например, автономные самосвалы не воспринимаются как роботы, хотя на самом деле обладают характеристиками таких технологий. "В целом, да, роботизация принципиально важна и действительно может много эффектов дать, но всегда надо помнить об отраслевой структуре плюс о перетоках людей из разных отраслей", - заключил Осьмаков. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

https://1prime.ru/20250515/minpromtorg-857602680.html

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, казань, минпромторг