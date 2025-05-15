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Россия готова приложить все усилия к переговорам в Стамбуле, заявил Песков

Россия готова приложить все усилия к переговорам в Стамбуле, заявил Песков - 15.05.2025, ПРАЙМ

Россия готова приложить все усилия к переговорам в Стамбуле, заявил Песков

Российская сторона готова приложить все усилия к переговорам в Стамбуле. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:16+0300

2025-05-15T14:16+0300

2025-05-15T14:22+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российская сторона готова приложить все усилия к переговорам в Стамбуле. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы не знаем, как пойдут переговоры. Еще раз повторяю, наша делегация ожидает украинцев, и их пока нет. Нужно дождаться, как пойдут переговоры. И, безусловно, все будут готовы приложить максимум усилий для того, чтобы они были результативны", - отметил он.По словам пресс-секретаря президента, преждевременно говорить о том, на каком уровне переговоры России и Украины могут быть продолжены, запланированные контакты еще не начались."Какое участие потребуется дальше, на каком уровне, сейчас говорить преждевременно, потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет и как пойдут переговоры. Российская делегация готова, и она ждет в Стамбуле", - сказал Песков журналистам.По словам Пескова, у российской стороны пока нет конкретики по составу украинской делегации. Тем не менее, российская делегация будет 15 мая сегодня в Стамбуле, готовая для начала прямых переговоров, было заблаговременно известно всем.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет.

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россия, украина, дмитрий песков