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Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции
Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции - 15.05.2025, ПРАЙМ
Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции
Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T14:56+0300
2025-05-15T14:56+0300
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. "В Стамбуле сейчас делегации РФ и США, госсекретарь (Марко) Рубио сейчас в Анталье, планирую встречу с ним сегодня", - отметил глава внешнеполитического ведомства в рамках пресс-конференции.Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции
Глава МИД Турции Фидан подтвердил приезд делегации США в Стамбул
СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"В Стамбуле сейчас делегации РФ и США, госсекретарь (Марко) Рубио сейчас в Анталье, планирую встречу с ним сегодня", - отметил глава внешнеполитического ведомства в рамках пресс-конференции.
Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
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