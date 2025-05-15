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Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции

Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции - 15.05.2025, ПРАЙМ

Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции

Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:56+0300

2025-05-15T14:56+0300

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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. "В Стамбуле сейчас делегации РФ и США, госсекретарь (Марко) Рубио сейчас в Анталье, планирую встречу с ним сегодня", - отметил глава внешнеполитического ведомства в рамках пресс-конференции.Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.

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россия, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган