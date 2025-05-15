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Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции
Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции - 15.05.2025, ПРАЙМ
Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции
Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T14:56+0300
2025-05-15T14:56+0300
политика
россия
украина
турция
владимир зеленский
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. "В Стамбуле сейчас делегации РФ и США, госсекретарь (Марко) Рубио сейчас в Анталье, планирую встречу с ним сегодня", - отметил глава внешнеполитического ведомства в рамках пресс-конференции.Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
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россия, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
14:56 15.05.2025
 
Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции

Глава МИД Турции Фидан подтвердил приезд делегации США в Стамбул

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"В Стамбуле сейчас делегации РФ и США, госсекретарь (Марко) Рубио сейчас в Анталье, планирую встречу с ним сегодня", - отметил глава внешнеполитического ведомства в рамках пресс-конференции.
Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Россия готова приложить все усилия к переговорам в Стамбуле, заявил Песков
14:16
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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