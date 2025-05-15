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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не начались

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не начались - 15.05.2025, ПРАЙМ

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не начались

Переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле пока не стартовали, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T16:14+0300

2025-05-15T16:14+0300

2025-05-15T16:14+0300

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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле пока не стартовали, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Переговоры пока не начались", - сообщил источник. Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас находится делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где планировались переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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россия, рф, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, андрей сибига