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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не начались - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не начались
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не начались - 15.05.2025, ПРАЙМ
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не начались
Переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле пока не стартовали, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:14+0300
2025-05-15T16:14+0300
политика
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле пока не стартовали, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Переговоры пока не начались", - сообщил источник. Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас находится делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где планировались переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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россия, рф, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, андрей сибига
Политика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Андрей Сибига
16:14 15.05.2025
 
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не начались

Источник РИА Новости: переговоры между делегациями России и Украины пока не начались

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле пока не стартовали, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Переговоры пока не начались", - сообщил источник.
Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас находится делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где планировались переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Источник РИА Новости рассказал о возможном участии США в переговорах
16:09
 
ПолитикаРОССИЯРФУКРАИНАТУРЦИЯВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганАндрей Сибига
 
 
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