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Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах
Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах - 15.05.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:01+0300
2025-05-15T12:01+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на переговорах с Украиной в Турции. "Нет", - приводит телеканал CNN ответ Пескова. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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россия, общество , рф, украина, турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
12:01 15.05.2025
 
Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах

Песков: Путин не будет присутствовать на переговорах с Украиной в Турции

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на переговорах с Украиной в Турции.
"Нет", - приводит телеканал CNN ответ Пескова.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня
11:54
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФУКРАИНАТУРЦИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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