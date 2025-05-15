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Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах
Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах - 15.05.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:01+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на переговорах с Украиной в Турции. "Нет", - приводит телеканал CNN ответ Пескова. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах
Песков: Путин не будет присутствовать на переговорах с Украиной в Турции
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на переговорах с Украиной в Турции.
"Нет", - приводит телеканал CNN ответ Пескова.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня