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Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил Ментцен - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил Ментцен
Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил Ментцен - 15.05.2025, ПРАЙМ
Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил Ментцен
Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:41+0300
2025-05-15T12:41+0300
общество
мировая экономика
польша
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ВАРШАВА, 15 мая - ПРАЙМ. Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. "В Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав", - сказал он в эфире радиостанции Zet. По мнению политика, украинцы в Польше не должны получать социальные пособия и не должны без уплаты взносов иметь доступ к польской системе здравоохранения. "К ним не должны относиться лучше, чем к полякам", - заключил Ментцен. В настоящее время все граждане Украины, имеющие в Польше статус беженца, могут наравне с гражданами республики получать ряд социальных выплат, в том числе по программе "800+", которая предусматривает ежемесячную выплату около 200 долларов на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Согласно последним опросам общественного мнения, Ментцен занимает третью позицию по популярности. За него готовы голосовать 10,8% избирателей.
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общество , мировая экономика, польша, украина
Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА
12:41 15.05.2025
 
Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил Ментцен

Кандидат в президенты Польши Ментцен: украинцы в республике имеют слишком много прав

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 15 мая - ПРАЙМ. Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
"В Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав", - сказал он в эфире радиостанции Zet.
По мнению политика, украинцы в Польше не должны получать социальные пособия и не должны без уплаты взносов иметь доступ к польской системе здравоохранения. "К ним не должны относиться лучше, чем к полякам", - заключил Ментцен.
В настоящее время все граждане Украины, имеющие в Польше статус беженца, могут наравне с гражданами республики получать ряд социальных выплат, в том числе по программе "800+", которая предусматривает ежемесячную выплату около 200 долларов на каждого несовершеннолетнего члена семьи.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Согласно последним опросам общественного мнения, Ментцен занимает третью позицию по популярности. За него готовы голосовать 10,8% избирателей.
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ОбществоМировая экономикаПОЛЬШАУКРАИНА
 
 
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