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Мерц исключил возможность запуска "Северного потока 2" - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Мерц исключил возможность запуска "Северного потока 2"
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока 2" - 15.05.2025, ПРАЙМ
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока 2"
Газопровод "Северный поток 2" в настоящее время не имеет разрешения на эксплуатацию, и "это не должно меняться", считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T20:12+0300
2025-05-15T20:12+0300
энергетика
фридрих мерц
фрг
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БЕРЛИН, 15 мая - ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток 2" в настоящее время не имеет разрешения на эксплуатацию, и "это не должно меняться", считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "В настоящее время у "Северного потока 2" нет лицензии на эксплуатацию, и это не изменится", - заявил канцлер в интервью немецкому изданию Zeit, отвечая на вопрос о планах правительства ФРГ под руководством Мерца выдать разрешение на эксплуатацию. В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая. Девятого мая суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом". "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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фридрих мерц, фрг, северный поток - 2, omv
Энергетика, Фридрих Мерц, ФРГ, Северный поток - 2, OMV
20:12 15.05.2025
 
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока 2"

Канцлер ФРГ исключил возможность запуска "Северного потока 2"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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БЕРЛИН, 15 мая - ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток 2" в настоящее время не имеет разрешения на эксплуатацию, и "это не должно меняться", считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"В настоящее время у "Северного потока 2" нет лицензии на эксплуатацию, и это не изменится", - заявил канцлер в интервью немецкому изданию Zeit, отвечая на вопрос о планах правительства ФРГ под руководством Мерца выдать разрешение на эксплуатацию.
В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая.
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Девятого мая суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
ЭнергетикаФридрих МерцФРГСеверный поток - 2OMV
 
 
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