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Расширены требования для входа иностранных цифровых прав на рынок России
Расширены требования для входа иностранных цифровых прав на рынок России - 15.05.2025, ПРАЙМ
Расширены требования для входа иностранных цифровых прав на рынок России
Банк России с 26 мая расширяет требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок, мера направлена на защиту инвесторов от... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T19:57+0300
2025-05-15T19:57+0300
2025-05-15T19:57+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России с 26 мая расширяет требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок, мера направлена на защиту инвесторов от повышенных рисков, сообщил регулятор. "Банк России расширил требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок. Указание регулятора направлено на защиту инвесторов от повышенных рисков, связанных с приобретением таких инструментов", - говорится в сообщении регулятора. "Указание Банка России устанавливает дополнительные критерии к ИЦП. Они не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами. Кроме того, такие инструменты не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению на территории России. В условиях выпуска ИЦП должны отсутствовать любые указания на возможную блокировку со стороны как самих эмитентов, так и платежных агентов или контролирующих их лиц", - поясняет ЦБ. Также необходимо, чтобы в списке государств, где возможно исполнение требований по ИЦП, была хотя бы одна дружественная страна, кроме того, в случае возникновения споров в отношении цифровых инструментов они не должны рассматриваться в недружественных юрисдикциях, отмечает регулятор. В России такие ИЦП смогут покупать только юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, добавляет регулятор. Новое указание Банка России вступает в силу 26 мая 2025 года, говорится в сообщении. С августа 2024 года зарубежные ИЦП могут обращаться в России, если по своему содержанию они аналогичны российским цифровым финансовым активам (ЦФА), для чего оператор информационной системы, где выпускаются ЦФА, должен оценить ключевые документы, которые описывают иностранный актив и права его владельцев, на соответствие требованиям российского законодательства, напоминает ЦБ.
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финансы, банк россия, цфа, рынок цфа
Экономика, Финансы, банк Россия, ЦФА, рынок ЦФА
Расширены требования для входа иностранных цифровых прав на рынок России
ЦБ расширяет требования для входа иностранных цифровых прав на рынок России
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России с 26 мая расширяет требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок, мера направлена на защиту инвесторов от повышенных рисков, сообщил регулятор.
"Банк России расширил требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок. Указание регулятора направлено на защиту инвесторов от повышенных рисков, связанных с приобретением таких инструментов", - говорится в сообщении регулятора.
"Указание Банка России устанавливает дополнительные критерии к ИЦП. Они не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами. Кроме того, такие инструменты не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению на территории России. В условиях выпуска ИЦП должны отсутствовать любые указания на возможную блокировку со стороны как самих эмитентов, так и платежных агентов или контролирующих их лиц", - поясняет ЦБ.
Также необходимо, чтобы в списке государств, где возможно исполнение требований по ИЦП, была хотя бы одна дружественная страна, кроме того, в случае возникновения споров в отношении цифровых инструментов они не должны рассматриваться в недружественных юрисдикциях, отмечает регулятор. В России такие ИЦП смогут покупать только юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, добавляет регулятор.
Минфин спрогнозировал объем российского рынка ЦФА в 2025 году
Новое указание Банка России вступает в силу 26 мая 2025 года, говорится в сообщении.
С августа 2024 года зарубежные ИЦП могут обращаться в России, если по своему содержанию они аналогичны российским цифровым финансовым активам (ЦФА), для чего оператор информационной системы, где выпускаются ЦФА, должен оценить ключевые документы, которые описывают иностранный актив и права его владельцев, на соответствие требованиям российского законодательства, напоминает ЦБ.