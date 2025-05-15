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Расширены требования для входа иностранных цифровых прав на рынок России

Расширены требования для входа иностранных цифровых прав на рынок России - 15.05.2025, ПРАЙМ

Расширены требования для входа иностранных цифровых прав на рынок России

Банк России с 26 мая расширяет требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок, мера направлена на защиту инвесторов от... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T19:57+0300

2025-05-15T19:57+0300

2025-05-15T19:57+0300

экономика

финансы

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рынок цфа

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России с 26 мая расширяет требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок, мера направлена на защиту инвесторов от повышенных рисков, сообщил регулятор. "Банк России расширил требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок. Указание регулятора направлено на защиту инвесторов от повышенных рисков, связанных с приобретением таких инструментов", - говорится в сообщении регулятора. "Указание Банка России устанавливает дополнительные критерии к ИЦП. Они не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами. Кроме того, такие инструменты не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению на территории России. В условиях выпуска ИЦП должны отсутствовать любые указания на возможную блокировку со стороны как самих эмитентов, так и платежных агентов или контролирующих их лиц", - поясняет ЦБ. Также необходимо, чтобы в списке государств, где возможно исполнение требований по ИЦП, была хотя бы одна дружественная страна, кроме того, в случае возникновения споров в отношении цифровых инструментов они не должны рассматриваться в недружественных юрисдикциях, отмечает регулятор. В России такие ИЦП смогут покупать только юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, добавляет регулятор. Новое указание Банка России вступает в силу 26 мая 2025 года, говорится в сообщении. С августа 2024 года зарубежные ИЦП могут обращаться в России, если по своему содержанию они аналогичны российским цифровым финансовым активам (ЦФА), для чего оператор информационной системы, где выпускаются ЦФА, должен оценить ключевые документы, которые описывают иностранный актив и права его владельцев, на соответствие требованиям российского законодательства, напоминает ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банк россия, цфа, рынок цфа