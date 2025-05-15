https://1prime.ru/20250515/premer-857584443.html
Премьер Малайзии подарил муфтию копию Корана
Премьер Малайзии подарил муфтию копию Корана - 15.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Малайзии подарил муфтию копию Корана
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим встретился с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтием Равилем Гайнутдином и... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T07:02+0300
2025-05-15T07:02+0300
2025-05-15T07:02+0300
экономика
общество
россия
малайзия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857584443.jpg?1747281723
ДЖАКАРТА, 15 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим встретился с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтием Равилем Гайнутдином и подарил ему копию Корана, переведенную на русский язык, следует из заявления в соцсетях премьера.
"Наша встреча стала значимой платформой для укрепления связей между двумя мусульманскими общинами, несмотря на географические и культурные различия, а также для углубления наших связей с более чем 25 миллионами мусульман в России, чья жизнь формируется богатым разнообразием школ мысли и традиций… В знак дружбы я подарил Равилю копию Корана с русским переводом, что соответствует стремлению (правительства Малайзии - ред.) подарить миллион Коранов по всему миру", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Анвар Ибрагим добавил, что обменялся с муфтием Равилем Гайнутдино мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая усилия по укреплению исламских институтов, расширению обмена опытом и развитию халяльной индустрии в России путем использования опыта Малайзии в сертификации халяльной продукции.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
малайзия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, малайзия, рф, владимир путин
Экономика, Общество , РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, РФ, Владимир Путин
Премьер Малайзии подарил муфтию копию Корана
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим подарил муфтию Гайнутдину копию Корана с русским переводом
ДЖАКАРТА, 15 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим встретился с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтием Равилем Гайнутдином и подарил ему копию Корана, переведенную на русский язык, следует из заявления в соцсетях премьера.
"Наша встреча стала значимой платформой для укрепления связей между двумя мусульманскими общинами, несмотря на географические и культурные различия, а также для углубления наших связей с более чем 25 миллионами мусульман в России, чья жизнь формируется богатым разнообразием школ мысли и традиций… В знак дружбы я подарил Равилю копию Корана с русским переводом, что соответствует стремлению (правительства Малайзии - ред.) подарить миллион Коранов по всему миру", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Анвар Ибрагим добавил, что обменялся с муфтием Равилем Гайнутдино мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая усилия по укреплению исламских институтов, расширению обмена опытом и развитию халяльной индустрии в России путем использования опыта Малайзии в сертификации халяльной продукции.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.