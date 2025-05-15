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Премьер Малайзии подарил муфтию копию Корана

Премьер Малайзии подарил муфтию копию Корана - 15.05.2025, ПРАЙМ

Премьер Малайзии подарил муфтию копию Корана

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим встретился с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтием Равилем Гайнутдином и... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T07:02+0300

2025-05-15T07:02+0300

2025-05-15T07:02+0300

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общество

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ДЖАКАРТА, 15 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим встретился с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтием Равилем Гайнутдином и подарил ему копию Корана, переведенную на русский язык, следует из заявления в соцсетях премьера. "Наша встреча стала значимой платформой для укрепления связей между двумя мусульманскими общинами, несмотря на географические и культурные различия, а также для углубления наших связей с более чем 25 миллионами мусульман в России, чья жизнь формируется богатым разнообразием школ мысли и традиций… В знак дружбы я подарил Равилю копию Корана с русским переводом, что соответствует стремлению (правительства Малайзии - ред.) подарить миллион Коранов по всему миру", - написал премьер в своем Telegram-канале. Анвар Ибрагим добавил, что обменялся с муфтием Равилем Гайнутдино мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая усилия по укреплению исламских институтов, расширению обмена опытом и развитию халяльной индустрии в России путем использования опыта Малайзии в сертификации халяльной продукции. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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общество , россия, малайзия, рф, владимир путин