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Премьер Малайзии назвал Россию несокрушимым духом народа - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Премьер Малайзии назвал Россию несокрушимым духом народа
Премьер Малайзии назвал Россию несокрушимым духом народа - 15.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Малайзии назвал Россию несокрушимым духом народа
Дух народа России несокрушим, россияне долгое время отстаивали свое достоинство и независимость, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T07:08+0300
2025-05-15T07:08+0300
экономика
россия
общество
малайзия
рф
владимир путин
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ДЖАКАРТА, 15 мая – ПРАЙМ. Дух народа России несокрушим, россияне долгое время отстаивали свое достоинство и независимость, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях. Премьер Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом. "Моя встреча с президентом Владимиром Путиным в Кремле была глубоко содержательной, отражая стремление двух стран найти общую почву для будущего, наполненного миром и процветанием. Я выразил искреннюю признательность за щедрое гостеприимство, оказанное во время этого визита. Россия — не только крупная держава, но и цивилизация с богатой историей, литературой, культурой и несокрушимым духом народа, который долгое время отстаивал достоинство и независимость", - написал премьер в своем Telegram-канале. Политик добавил, что его обсуждения с российским президентом охватили широкий спектр тем — от торговли, образования и энергетики до цифровых технологий, обороны и кибербезопасности. Он также приветствовал более глубокую двустороннюю торговлю и инвестиции из России, "особенно в таких высокодоходных секторах, как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и цифровая экономика". "Я выразил признательность за поддержку президентом Путиным стремления Малайзии присоединиться к БРИКС", - добавил премьер.
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россия, общество , малайзия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , МАЛАЙЗИЯ, РФ, Владимир Путин
07:08 15.05.2025
 
Премьер Малайзии назвал Россию несокрушимым духом народа

Премьер Малайзии Ибрагим: дух народа России несокрушим

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ДЖАКАРТА, 15 мая – ПРАЙМ. Дух народа России несокрушим, россияне долгое время отстаивали свое достоинство и независимость, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях.
Премьер Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом.
"Моя встреча с президентом Владимиром Путиным в Кремле была глубоко содержательной, отражая стремление двух стран найти общую почву для будущего, наполненного миром и процветанием. Я выразил искреннюю признательность за щедрое гостеприимство, оказанное во время этого визита. Россия — не только крупная держава, но и цивилизация с богатой историей, литературой, культурой и несокрушимым духом народа, который долгое время отстаивал достоинство и независимость", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что его обсуждения с российским президентом охватили широкий спектр тем — от торговли, образования и энергетики до цифровых технологий, обороны и кибербезопасности. Он также приветствовал более глубокую двустороннюю торговлю и инвестиции из России, "особенно в таких высокодоходных секторах, как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и цифровая экономика".
"Я выразил признательность за поддержку президентом Путиным стремления Малайзии присоединиться к БРИКС", - добавил премьер.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМАЛАЙЗИЯРФВладимир Путин
 
 
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