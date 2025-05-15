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Премьер Малайзии оценил красоту Москвы - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Премьер Малайзии оценил красоту Москвы
Премьер Малайзии оценил красоту Москвы - 15.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Малайзии оценил красоту Москвы
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T07:41+0300
2025-05-15T07:41+0300
бизнес
экономика
россия
малайзия
москва
рф
владимир путин
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ДЖАКАРТА, 15 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность Москвы-реки. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом. "В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России. Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий эпохи царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожён красотой собора Василия Блаженного...", - написал премьер в своем Telegram-канале. Он добавил, что также прогулялся по парку "Зарядье", прежде чем перейти по подвесному мосту и насладиться живописностью Москвы-реки.
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бизнес, россия, малайзия, москва, рф, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
07:41 15.05.2025
 
Премьер Малайзии оценил красоту Москвы

Премьер Малайзии Ибрагим отметил величие Красной площади и живописность Москвы-реки

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ДЖАКАРТА, 15 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность Москвы-реки.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом.
"В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России. Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий эпохи царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожён красотой собора Василия Блаженного...", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также прогулялся по парку "Зарядье", прежде чем перейти по подвесному мосту и насладиться живописностью Москвы-реки.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМАЛАЙЗИЯМОСКВАРФВладимир Путин
 
 
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