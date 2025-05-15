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Премьер Малайзии оценил красоту Москвы
Премьер Малайзии оценил красоту Москвы - 15.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Малайзии оценил красоту Москвы
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T07:41+0300
2025-05-15T07:41+0300
2025-05-15T07:41+0300
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ДЖАКАРТА, 15 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность Москвы-реки.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом.
"В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России. Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий эпохи царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожён красотой собора Василия Блаженного...", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также прогулялся по парку "Зарядье", прежде чем перейти по подвесному мосту и насладиться живописностью Москвы-реки.
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Премьер Малайзии оценил красоту Москвы
Премьер Малайзии Ибрагим отметил величие Красной площади и живописность Москвы-реки
ДЖАКАРТА, 15 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своих социальных сетях впечатлениями о красоте Москвы, отметив величие Красной площади и живописность Москвы-реки.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Анваром Ибрагимом.
"В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России. Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий эпохи царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожён красотой собора Василия Блаженного...", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также прогулялся по парку "Зарядье", прежде чем перейти по подвесному мосту и насладиться живописностью Москвы-реки.