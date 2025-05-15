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В Приамурье дети чуть не сожгли село, пытаясь пожарить сосиски

В Приамурье дети чуть не сожгли село, пытаясь пожарить сосиски - 15.05.2025, ПРАЙМ

В Приамурье дети чуть не сожгли село, пытаясь пожарить сосиски

Дети чуть не сожгли село в Свободненском районе Приамурья, пытаясь пожарить сосиски в лесу, небольшой костёр разнёс сильный ветер и превратил в большой пожар,... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T06:16+0300

2025-05-15T06:16+0300

2025-05-15T06:16+0300

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая – ПРАЙМ. Дети чуть не сожгли село в Свободненском районе Приамурья, пытаясь пожарить сосиски в лесу, небольшой костёр разнёс сильный ветер и превратил в большой пожар, который своевременно потушили огнеборцы, сообщает главк МЧС региона. "Юные поджигатели сухой растительности из Свободненского района чуть не спалили родное село. Дети пошли на пикник и разожгли небольшой костер чтобы приготовить сосиски. Подул сильный ветер и маленький костерок превратился в большой пожар, который только благодаря своевременным действиям огнеборцев МЧС России, добровольцев и минерализованной полосе, оборудованной администрацией села Усть-Пера, не дошел до населенного пункта", - говорится в сообщении. Сотрудники госпожнадзора МЧС России передали материалы о юных поджигателях в комиссию по делам несовершеннолетних. На опубликованном МЧС видео девочка за кадром объясняет, что они снимают ролик о том, как поджигать костёр. Она рассказывает, что ей 9 лет, а её брату 4 года, а он уже умеет разводить огонь. На этих словах мальчик зажигалкой поджигает сухую траву. Девочка при этом смешливо отмечает, что "мама не заметит". Она говорит также, что по дороге на пикник они видели пять гнёзд. Тем временем, губернатор Амурской области Василий Орлов предложил изменить федеральное законодательство и ужесточить наказание для виновников палов и природных пожаров, сообщает правительство региона. "Если штрафы на людей не действуют, значит нужна уголовная ответственность за поджоги, даже если ущерб от огня небольшой. Думаю, такие меры будут актуальны для всех регионов Дальнего Востока, соседи нас поддержат. Каждый год все дальневосточные регионы страдают от природных пожаров, и причина большинства из них — безответственность или неосторожность местных жителей", - сказал Орлов. За майские праздники амурские пожарные потушили 159 палов сухой растительности. Многие из них возникли вблизи населенных пунктов, в связи с чем пришлось предотвращать переход огня на жилые постройки. Кроме того, зарегистрировано свыше 40 природных пожаров, на тушении которых работали 1118 человек и 310 единиц техники. В десяти ландшафтных пожарах была угроза перехода огня на населённые пункты. Все их своевременно потушили. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем местных жителей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, россия, приамурье, амурская область, дальний восток, василий орлов, мчс