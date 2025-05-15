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"Пошатнуло баланс". В Турции оценили предложение Путина о переговорах
"Пошатнуло баланс". В Турции оценили предложение Путина о переговорах - 15.05.2025, ПРАЙМ
"Пошатнуло баланс". В Турции оценили предложение Путина о переговорах
Предложение президента России о мирных переговорах в Стамбуле вызвало беспокойство в Европе, нарушив ее планы по продолжению конфликта на Украине. Об этом... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T08:32+0300
2025-05-15T08:32+0300
2025-05-15T08:32+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Предложение президента России о мирных переговорах в Стамбуле вызвало беспокойство в Европе, нарушив ее планы по продолжению конфликта на Украине. Об этом говорится в материале турецкого издания Aydinlik Gazetesi."Заявление Путина пошатнуло баланс в Европе. Европа планировала перевооружить Украину и укрепить ее в военном отношении, выиграв время за счет прекращения огня", — сказано в тексте публикации.Эксперты указывают на стремление Европы укрепить Украину в военном отношении, тогда как возможное противостояние между Европой и Россией становится актуальной.Ранее российский лидер утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, возглавляемой помощником главы государства Владимиром Мединским.
https://1prime.ru/20250514/medinskiy-857579901.html
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Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, переговоры
"Пошатнуло баланс". В Турции оценили предложение Путина о переговорах
AG: предложение Путина о проведении переговоров в Стамбуле рушит планы Европы
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ.
Предложение президента России о мирных переговорах в Стамбуле вызвало беспокойство в Европе, нарушив ее планы по продолжению конфликта на Украине. Об этом говорится
в материале турецкого издания Aydinlik Gazetesi.
"Заявление Путина пошатнуло баланс в Европе. Европа планировала перевооружить Украину и укрепить ее в военном отношении, выиграв время за счет прекращения огня", — сказано в тексте публикации.
Эксперты указывают на стремление Европы укрепить Украину в военном отношении, тогда как возможное противостояние между Европой и Россией становится актуальной.
Ранее российский лидер утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, возглавляемой помощником главы государства Владимиром Мединским.
Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле