https://1prime.ru/20250515/putin-857585369.html

"Пошатнуло баланс". В Турции оценили предложение Путина о переговорах

"Пошатнуло баланс". В Турции оценили предложение Путина о переговорах - 15.05.2025, ПРАЙМ

"Пошатнуло баланс". В Турции оценили предложение Путина о переговорах

Предложение президента России о мирных переговорах в Стамбуле вызвало беспокойство в Европе, нарушив ее планы по продолжению конфликта на Украине. Об этом... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T08:32+0300

2025-05-15T08:32+0300

2025-05-15T08:32+0300

политика

россия

турция

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Предложение президента России о мирных переговорах в Стамбуле вызвало беспокойство в Европе, нарушив ее планы по продолжению конфликта на Украине. Об этом говорится в материале турецкого издания Aydinlik Gazetesi."Заявление Путина пошатнуло баланс в Европе. Европа планировала перевооружить Украину и укрепить ее в военном отношении, выиграв время за счет прекращения огня", — сказано в тексте публикации.Эксперты указывают на стремление Европы укрепить Украину в военном отношении, тогда как возможное противостояние между Европой и Россией становится актуальной.Ранее российский лидер утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, возглавляемой помощником главы государства Владимиром Мединским.

https://1prime.ru/20250514/medinskiy-857579901.html

турция

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россия, турция, владимир путин, переговоры