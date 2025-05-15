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"Ему нельзя приказать": журналист неожиданно высказался о Путине - 15.05.2025, ПРАЙМ
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"Ему нельзя приказать": журналист неожиданно высказался о Путине
"Ему нельзя приказать": журналист неожиданно высказался о Путине - 15.05.2025, ПРАЙМ
"Ему нельзя приказать": журналист неожиданно высказался о Путине
Президент России Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T11:44+0300
2025-05-15T11:44+0300
политика
россия
запад
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Российскому президенту нельзя приказать встретится с актерами, работающими на британцев и Брюссель. Ему нельзя приказать ехать куда-либо", — отметил он.Журналист также обратил внимание на статью из британского издания Express, где отмечается отсутствие Путина на переговорах в Стамбуле.Ранее 15 мая российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной. Переговоры назначены на вторую половину дня.
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россия, запад, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
11:44 15.05.2025
 
"Ему нельзя приказать": журналист неожиданно высказался о Путине

Журналист Боуз: Путину нельзя приказать присутствовать на встречах

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.
"Российскому президенту нельзя приказать встретится с актерами, работающими на британцев и Брюссель. Ему нельзя приказать ехать куда-либо", — отметил он.
Журналист также обратил внимание на статью из британского издания Express, где отмечается отсутствие Путина на переговорах в Стамбуле.
Ранее 15 мая российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной. Переговоры назначены на вторую половину дня.
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