https://1prime.ru/20250515/putin-857594243.html

"Ему нельзя приказать": журналист неожиданно высказался о Путине

"Ему нельзя приказать": журналист неожиданно высказался о Путине - 15.05.2025, ПРАЙМ

"Ему нельзя приказать": журналист неожиданно высказался о Путине

Президент России Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:44+0300

2025-05-15T11:44+0300

2025-05-15T11:44+0300

политика

россия

запад

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856887481_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_75f4df37a864e595b4879e1b9dfc4d23.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не подчиняется ничьим приказам. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Российскому президенту нельзя приказать встретится с актерами, работающими на британцев и Брюссель. Ему нельзя приказать ехать куда-либо", — отметил он.Журналист также обратил внимание на статью из британского издания Express, где отмечается отсутствие Путина на переговорах в Стамбуле.Ранее 15 мая российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной. Переговоры назначены на вторую половину дня.

https://1prime.ru/20250515/putin-857585369.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, владимир путин