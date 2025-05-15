Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продюсер Разин обратился в прокуратуру Турции - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250515/razin-857582640.html
Продюсер Разин обратился в прокуратуру Турции
Продюсер Разин обратился в прокуратуру Турции - 15.05.2025, ПРАЙМ
Продюсер Разин обратился в прокуратуру Турции
Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил РИА Новости, что обратился в прокуратуру Турции с заявлением о незаконном использовании песен группы "Ласковый май"... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T03:33+0300
2025-05-15T03:33+0300
бизнес
общество
россия
оренбург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857582640.jpg?1747269202
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил РИА Новости, что обратился в прокуратуру Турции с заявлением о незаконном использовании песен группы "Ласковый май" автора Сергея Кузнецова. "Я уже подал заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении этой банды. Было совершено уголовное преступление по хищению моей интеллектуальной собственности. За такое в Турции предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. В заявлении Разина фигурируют имена вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой-Чумаковой, директора покойного певца Аркадия Кудряшова и его адвокатов. По словам Разина, Юрий Шатунов передал ему права на свои песни в 2013 году. Кузнецов же передал права Шатунову, но после смерти артиста в 2022 году хиты оказались в руках Кудряшова и Чумаковой. Сергея Кузнецова, который по решению психиатрической больницы в Оренбургской области в 2012 году был признан инвалидом второй группы и пожизненно недееспособным, как утверждает продюсер, заставили подписать документы для передачи прав на 195 песен, в том числе 28 шлягеров, Светлане Чумаковой. "То, что сейчас они раздают лицензионные договоры - например, для "Слова пацана" - от Чумаковой, приведет к тому, что все пойдут в турецкий суд, где зарегистрированы песни. Все компании и всех исполнителей, кто берет разрешение у Кудряшова и Чумаковой, ждут огромные штрафы", - добавил продюсер. Разин также рассказал, что мать покойного Сергея Кузнецова вынуждена годами судиться, так как уже три года не получает никаких денег, несмотря на то, что в 2019 году был заключен договор, по которому Кузнецову и его матери были обязаны платить ежемесячное пособие. "Валентина Алексеевна (мать Сергея Кузнецова - ред.) живет только этими судами и ждет, чтобы восторжествовала справедливость. Они все присвоили этим завещанием, не дают ей ни рубля, ни копейки. Если суд признает, что это было воровством, с них снимут все полномочия, они будут обязаны возместить все убытки, а также понести уголовную ответственность по российскому законодательству", - подчеркнул Разин. Исходя из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова судится с вдовой Юрия Шатунова, иск связан с признанием завещания недействительным. Ранее суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее продал Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Композитор Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет в Оренбурге. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys. Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
оренбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, оренбург
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Оренбург
03:33 15.05.2025
 
Продюсер Разин обратился в прокуратуру Турции

Продюсер Разин подал в прокуратуру Турции заявление о незаконном использовании его песен

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил РИА Новости, что обратился в прокуратуру Турции с заявлением о незаконном использовании песен группы "Ласковый май" автора Сергея Кузнецова.
"Я уже подал заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении этой банды. Было совершено уголовное преступление по хищению моей интеллектуальной собственности. За такое в Турции предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
В заявлении Разина фигурируют имена вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой-Чумаковой, директора покойного певца Аркадия Кудряшова и его адвокатов. По словам Разина, Юрий Шатунов передал ему права на свои песни в 2013 году. Кузнецов же передал права Шатунову, но после смерти артиста в 2022 году хиты оказались в руках Кудряшова и Чумаковой.
Сергея Кузнецова, который по решению психиатрической больницы в Оренбургской области в 2012 году был признан инвалидом второй группы и пожизненно недееспособным, как утверждает продюсер, заставили подписать документы для передачи прав на 195 песен, в том числе 28 шлягеров, Светлане Чумаковой.
"То, что сейчас они раздают лицензионные договоры - например, для "Слова пацана" - от Чумаковой, приведет к тому, что все пойдут в турецкий суд, где зарегистрированы песни. Все компании и всех исполнителей, кто берет разрешение у Кудряшова и Чумаковой, ждут огромные штрафы", - добавил продюсер.
Разин также рассказал, что мать покойного Сергея Кузнецова вынуждена годами судиться, так как уже три года не получает никаких денег, несмотря на то, что в 2019 году был заключен договор, по которому Кузнецову и его матери были обязаны платить ежемесячное пособие.
"Валентина Алексеевна (мать Сергея Кузнецова - ред.) живет только этими судами и ждет, чтобы восторжествовала справедливость. Они все присвоили этим завещанием, не дают ей ни рубля, ни копейки. Если суд признает, что это было воровством, с них снимут все полномочия, они будут обязаны возместить все убытки, а также понести уголовную ответственность по российскому законодательству", - подчеркнул Разин.
Исходя из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова судится с вдовой Юрия Шатунова, иск связан с признанием завещания недействительным.
Ранее суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее продал Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане.
Композитор Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет в Оренбурге. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.
Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
 
БизнесОбществоРОССИЯОренбург
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала