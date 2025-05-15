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Продюсер Разин обратился в прокуратуру Турции

Продюсер Разин обратился в прокуратуру Турции - 15.05.2025, ПРАЙМ

Продюсер Разин обратился в прокуратуру Турции

Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил РИА Новости, что обратился в прокуратуру Турции с заявлением о незаконном использовании песен группы "Ласковый май"... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T03:33+0300

2025-05-15T03:33+0300

2025-05-15T03:33+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил РИА Новости, что обратился в прокуратуру Турции с заявлением о незаконном использовании песен группы "Ласковый май" автора Сергея Кузнецова. "Я уже подал заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении этой банды. Было совершено уголовное преступление по хищению моей интеллектуальной собственности. За такое в Турции предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. В заявлении Разина фигурируют имена вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой-Чумаковой, директора покойного певца Аркадия Кудряшова и его адвокатов. По словам Разина, Юрий Шатунов передал ему права на свои песни в 2013 году. Кузнецов же передал права Шатунову, но после смерти артиста в 2022 году хиты оказались в руках Кудряшова и Чумаковой. Сергея Кузнецова, который по решению психиатрической больницы в Оренбургской области в 2012 году был признан инвалидом второй группы и пожизненно недееспособным, как утверждает продюсер, заставили подписать документы для передачи прав на 195 песен, в том числе 28 шлягеров, Светлане Чумаковой. "То, что сейчас они раздают лицензионные договоры - например, для "Слова пацана" - от Чумаковой, приведет к тому, что все пойдут в турецкий суд, где зарегистрированы песни. Все компании и всех исполнителей, кто берет разрешение у Кудряшова и Чумаковой, ждут огромные штрафы", - добавил продюсер. Разин также рассказал, что мать покойного Сергея Кузнецова вынуждена годами судиться, так как уже три года не получает никаких денег, несмотря на то, что в 2019 году был заключен договор, по которому Кузнецову и его матери были обязаны платить ежемесячное пособие. "Валентина Алексеевна (мать Сергея Кузнецова - ред.) живет только этими судами и ждет, чтобы восторжествовала справедливость. Они все присвоили этим завещанием, не дают ей ни рубля, ни копейки. Если суд признает, что это было воровством, с них снимут все полномочия, они будут обязаны возместить все убытки, а также понести уголовную ответственность по российскому законодательству", - подчеркнул Разин. Исходя из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова судится с вдовой Юрия Шатунова, иск связан с признанием завещания недействительным. Ранее суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее продал Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Композитор Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет в Оренбурге. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys. Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия, оренбург