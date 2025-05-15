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Международные резервы России обновили рекорд
Международные резервы России обновили рекорд - 15.05.2025, ПРАЙМ
Международные резервы России обновили рекорд
Международные резервы РФ с 2 по 9 мая выросли на 1% и составили рекордные 687,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:06+0300
2025-05-15T16:06+0300
2025-05-15T16:15+0300
банк россии
резервы
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 2 по 9 мая выросли на 1% и составили рекордные 687,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 9 мая 2025 года составили 687,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,1 миллиарда долларов США, или на 1,0%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 2 мая международные резервы составляли 680,2 миллиарда долларов.Предыдущее рекордное значение было 18 апреля - 681,3 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.
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резервы
Международные резервы России обновили рекорд
ЦБ: международные резервы России на 9 мая составили 687,3 миллиарда долларов
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 2 по 9 мая выросли на 1% и составили рекордные 687,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 9 мая 2025 года составили 687,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,1 миллиарда долларов США, или на 1,0%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 2 мая международные резервы составляли 680,2 миллиарда долларов.
Предыдущее рекордное значение было 18 апреля - 681,3 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.
Золотые резервы России обновили рекорд