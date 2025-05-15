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В России ограничили возможности дропперов для вывода и обналичивания денег
В России ограничили возможности дропперов для вывода и обналичивания денег - 15.05.2025, ПРАЙМ
В России ограничили возможности дропперов для вывода и обналичивания денег
Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России - теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T00:20+0300
2025-05-15T00:20+0300
2025-05-15T00:20+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России - теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц, соответствующая норма закона вступила в силу с 15 мая.
Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, ее формируют на основе сведений от кредитных организаций обо всех случаях и попытках мошенничества, также она учитывает информацию от правоохранителей.
Если сведения о клиенте попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить ему действие карты или онлайн-банкинга. Если кредитная организация этого не сделала, то с 15 мая для такого человека вводится лимит - он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц, пояснил Банк России в своем Telegram-канале.
При этом, если сведения о противоправных действиях человека поступают в базу данных от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать человеку карты и доступ к онлайн-банку.
ЦБ также объяснил, почему установлен лимит именно в 100 тысяч рублей - при таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой - не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
На платежи в адрес юридических лиц ограничение не распространяется, то есть человек, информация о котором содержится в базе данных ЦБ, по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, платить за коммунальные и другие услуги, указал регулятор.
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В России ограничили возможности дропперов для вывода и обналичивания денег
ЦБ ограничил возможности дропперов для вывода и обналичивания денег
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России - теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц, соответствующая норма закона вступила в силу с 15 мая.
Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, ее формируют на основе сведений от кредитных организаций обо всех случаях и попытках мошенничества, также она учитывает информацию от правоохранителей.
Если сведения о клиенте попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить ему действие карты или онлайн-банкинга. Если кредитная организация этого не сделала, то с 15 мая для такого человека вводится лимит - он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц, пояснил Банк России в своем Telegram-канале.
При этом, если сведения о противоправных действиях человека поступают в базу данных от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать человеку карты и доступ к онлайн-банку.
ЦБ также объяснил, почему установлен лимит именно в 100 тысяч рублей - при таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой - не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
На платежи в адрес юридических лиц ограничение не распространяется, то есть человек, информация о котором содержится в базе данных ЦБ, по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, платить за коммунальные и другие услуги, указал регулятор.