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Россия может установить регулярное морское сообщение со Шпицбергеном
Россия может установить регулярное морское сообщение со Шпицбергеном - 15.05.2025, ПРАЙМ
Россия может установить регулярное морское сообщение со Шпицбергеном
Регулярное морское сообщение между территорией России и архипелагом Шпицберген может быть установлено в течение года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T04:15+0300
2025-05-15T04:15+0300
2025-05-15T04:15+0300
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россия
москва
алексей чекунков
минвостокразвития
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Регулярное морское сообщение между территорией России и архипелагом Шпицберген может быть установлено в течение года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Идёт работа по обеспечению регулярного сообщения с Шпицбергеном. Мы обсуждали этот вопрос на площадке Морской коллегии с Росморречфлотом... Я думаю, что в течение года установим регулярное сообщение", - сказал Чекунков журналистам.
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Россия может установить регулярное морское сообщение со Шпицбергеном
Чекунков: регулярное морское сообщение со Шпицбергеном могут установить в течение года