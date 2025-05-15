https://1prime.ru/20250515/rossija-857582947.html

Россия может установить регулярное морское сообщение со Шпицбергеном

Россия может установить регулярное морское сообщение со Шпицбергеном - 15.05.2025, ПРАЙМ

Россия может установить регулярное морское сообщение со Шпицбергеном

Регулярное морское сообщение между территорией России и архипелагом Шпицберген может быть установлено в течение года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T04:15+0300

2025-05-15T04:15+0300

2025-05-15T04:15+0300

бизнес

россия

москва

алексей чекунков

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857582947.jpg?1747271740

МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Регулярное морское сообщение между территорией России и архипелагом Шпицберген может быть установлено в течение года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Идёт работа по обеспечению регулярного сообщения с Шпицбергеном. Мы обсуждали этот вопрос на площадке Морской коллегии с Росморречфлотом... Я думаю, что в течение года установим регулярное сообщение", - сказал Чекунков журналистам.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, алексей чекунков, минвостокразвития