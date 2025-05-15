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Россия впервые с 2021 года нарастила импорт пальмового масла из Индонезии
Россия впервые с 2021 года нарастила импорт пальмового масла из Индонезии - 15.05.2025, ПРАЙМ
Россия впервые с 2021 года нарастила импорт пальмового масла из Индонезии
Россия в первом квартале впервые с 2021 года нарастила импорт пальмового масла из Индонезии, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. | 15.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия в первом квартале впервые с 2021 года нарастила импорт пальмового масла из Индонезии, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Россия снижала ввоз индонезийского пальмового масла с 2022 года, пока в первом квартале прошлого года импорт не достиг многолетнего минимума - лишь 97,8 тысячи тонн.
Однако в этом году тренд неожиданно развернулся: за три первых месяца экспорт индонезийского пальмового масла на российский рынок вырос в 1,5 раза в годовом выражении и составил 148,8 тысячи тонн. Больше в последний раз было в январе-марте 2021 года.
Стоимость этих поставок составила 166,8 миллиона долларов. Это вдвое больше уровня годом ранее и стало максимумом с 2022 года, когда стоимость составляла 196,6 миллиона долларов.
В результате Россия стала десятой среди основных импортеров пальмового масла из Индонезии. Главным любителем индонезийского пальмового масла в первом квартале текущего года были Пакистан (828,2 миллиона долларов), Индия (706,3 миллиона) и Бангладеш (466,1 миллиона).
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россия, индонезия, москва, пакистан
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, ПАКИСТАН
Россия впервые с 2021 года нарастила импорт пальмового масла из Индонезии
Россия впервые с 2021 года нарастила импорт пальмового масла из Индонезии
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия в первом квартале впервые с 2021 года нарастила импорт пальмового масла из Индонезии, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Россия снижала ввоз индонезийского пальмового масла с 2022 года, пока в первом квартале прошлого года импорт не достиг многолетнего минимума - лишь 97,8 тысячи тонн.
Однако в этом году тренд неожиданно развернулся: за три первых месяца экспорт индонезийского пальмового масла на российский рынок вырос в 1,5 раза в годовом выражении и составил 148,8 тысячи тонн. Больше в последний раз было в январе-марте 2021 года.
Стоимость этих поставок составила 166,8 миллиона долларов. Это вдвое больше уровня годом ранее и стало максимумом с 2022 года, когда стоимость составляла 196,6 миллиона долларов.
В результате Россия стала десятой среди основных импортеров пальмового масла из Индонезии. Главным любителем индонезийского пальмового масла в первом квартале текущего года были Пакистан (828,2 миллиона долларов), Индия (706,3 миллиона) и Бангладеш (466,1 миллиона).