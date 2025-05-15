https://1prime.ru/20250515/rossiya-857586412.html

"Похоже на провал": в Британии сделали заявление о России

"Похоже на провал": в Британии сделали заявление о России - 15.05.2025, ПРАЙМ

"Похоже на провал": в Британии сделали заявление о России

США не смогли добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных условиях, и резкий отход от этого процесса может быть воспринят как неудача... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T08:52+0300

2025-05-15T08:52+0300

2025-05-15T08:52+0300

политика

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. США не смогли добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных условиях, и резкий отход от этого процесса может быть воспринят как неудача американской политики. Об этом говорится в материале издания Financial Times."У американцев была такая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно", — приводит газета слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.По словам бывшего помощника экс-президента США Джо Байдена Эрика Грина, нынешний американский президент понимает, что Путин придерживается четкой позиции в вопросе Украины.Ранее российский лидер предложил Украине прямые переговоры без предварительных условий и не исключил возможности реального прекращения огня при условии его соблюдения со стороны Киева.

https://1prime.ru/20250514/gosduma-857547868.html

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