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Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I квартале снизилась на 46% - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I квартале снизилась на 46%
Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I квартале снизилась на 46% - 15.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I квартале снизилась на 46%
Чистая прибыль "Ростелекома" в первом квартале 2025 года снизилась на 46%, до 6,8 миллиарда рублей, следует из отчетности компании по МСФО. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T09:54+0300
2025-05-15T10:22+0300
экономика
технологии
ростелеком
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ростелекома" в первом квартале 2025 года снизилась на 46%, до 6,8 миллиарда рублей, следует из отчетности компании по МСФО."Чистая прибыль составила 6,8 млрд руб. против 12,5 млрд руб. за I квартал 2024 года", - говорится в отчете.Выручка выросла на 9% в годовом выражении, до 190,1 миллиарда рублей. Показатель OIBDA составил 73,7 миллиарда рублей против 74,4 миллиарда рублей в первом квартале 2024 года. Рентабельность по этому показателю составила 38,8%.Капитальные вложения выросли на 14%, до 43,9 миллиарда рублей - это составляет 23,1% от выручки. Свободный денежный поток составил 20,8 миллиарда рублей в отрицательном значении против 23,4 миллиарда рублей в первом квартале 2024 года.Как прокомментировала заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова, слова которой приводятся в отчете, рост капитальных вложений обусловлен погашением задолженности по завершенным в прошлом году проектам. В дальнейшем он будет компенсирован для того, чтобы достичь целевую оптимизацию капитальных затрат в размере около 20-30 миллиардов рублей по отношению к 2024 году."При этом мы продолжаем инвестировать в критически важную сетевую инфраструктуру и технологии, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса и непрерывность оказания услуг, а также продолжение роста в наиболее перспективных сегментах с высокой отдачей на капитал", - добавила Трегубенкова.
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технологии, ростелеком
Экономика, Технологии, Ростелеком
09:54 15.05.2025 (обновлено: 10:22 15.05.2025)
 
Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I квартале снизилась на 46%

Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I квартале снизилась до 6,8 миллиарда рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Ростелеком"
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ростелекома" в первом квартале 2025 года снизилась на 46%, до 6,8 миллиарда рублей, следует из отчетности компании по МСФО.
"Чистая прибыль составила 6,8 млрд руб. против 12,5 млрд руб. за I квартал 2024 года", - говорится в отчете.
Выручка выросла на 9% в годовом выражении, до 190,1 миллиарда рублей. Показатель OIBDA составил 73,7 миллиарда рублей против 74,4 миллиарда рублей в первом квартале 2024 года. Рентабельность по этому показателю составила 38,8%.
Капитальные вложения выросли на 14%, до 43,9 миллиарда рублей - это составляет 23,1% от выручки. Свободный денежный поток составил 20,8 миллиарда рублей в отрицательном значении против 23,4 миллиарда рублей в первом квартале 2024 года.
Как прокомментировала заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова, слова которой приводятся в отчете, рост капитальных вложений обусловлен погашением задолженности по завершенным в прошлом году проектам. В дальнейшем он будет компенсирован для того, чтобы достичь целевую оптимизацию капитальных затрат в размере около 20-30 миллиардов рублей по отношению к 2024 году.
"При этом мы продолжаем инвестировать в критически важную сетевую инфраструктуру и технологии, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса и непрерывность оказания услуг, а также продолжение роста в наиболее перспективных сегментах с высокой отдачей на капитал", - добавила Трегубенкова.
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