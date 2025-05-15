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Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I квартале снизилась на 46%

Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I квартале снизилась на 46% - 15.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I квартале снизилась на 46%

Чистая прибыль "Ростелекома" в первом квартале 2025 года снизилась на 46%, до 6,8 миллиарда рублей, следует из отчетности компании по МСФО. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T09:54+0300

2025-05-15T09:54+0300

2025-05-15T10:22+0300

экономика

технологии

ростелеком

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ростелекома" в первом квартале 2025 года снизилась на 46%, до 6,8 миллиарда рублей, следует из отчетности компании по МСФО."Чистая прибыль составила 6,8 млрд руб. против 12,5 млрд руб. за I квартал 2024 года", - говорится в отчете.Выручка выросла на 9% в годовом выражении, до 190,1 миллиарда рублей. Показатель OIBDA составил 73,7 миллиарда рублей против 74,4 миллиарда рублей в первом квартале 2024 года. Рентабельность по этому показателю составила 38,8%.Капитальные вложения выросли на 14%, до 43,9 миллиарда рублей - это составляет 23,1% от выручки. Свободный денежный поток составил 20,8 миллиарда рублей в отрицательном значении против 23,4 миллиарда рублей в первом квартале 2024 года.Как прокомментировала заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова, слова которой приводятся в отчете, рост капитальных вложений обусловлен погашением задолженности по завершенным в прошлом году проектам. В дальнейшем он будет компенсирован для того, чтобы достичь целевую оптимизацию капитальных затрат в размере около 20-30 миллиардов рублей по отношению к 2024 году."При этом мы продолжаем инвестировать в критически важную сетевую инфраструктуру и технологии, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса и непрерывность оказания услуг, а также продолжение роста в наиболее перспективных сегментах с высокой отдачей на капитал", - добавила Трегубенкова.

https://1prime.ru/20250417/rostelekom-856783032.html

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технологии, ростелеком