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Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины в Стамбуле

Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ

Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T10:25+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ожидания властей в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Соединенные Штаты надеются на скорый прогресс, "несмотря на сложности". "Это (урегулирование украинского конфликта - ред.) сложно, но мы надеемся, что скоро в этом будет достигнут прогресс", - сказал Рубио на пресс-конференции в Анталье. Кроме того, Рубио повторил, что в урегулировании конфликта на Украине нет военного решения, он должен завершиться дипломатическим путем. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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россия, рф, украина, турция, марко рубио, владимир путин, дмитрий песков